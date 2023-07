„Wolken und Licht“ heißt die Sommerausstellung im Museum Barberini in Potsdam, die sich erstmalig in Deutschland dem „Holländischen Impressionismus“ widmet. Doch selbst in den Niederlanden wurde die Parallelentwicklung zu Paris mit erheblichen Unterschieden zu dieser „Kunstszene“ noch nicht derart präzise untersucht: 110 Gemälde konnten von dem Kurator und eminenten Niederlande-Kenner Michael Philipp aus dortigen Museen entliehen werden, darunter ganze Themensäle in Sammlungen wie der Mesdag Collectie in Den Haag oder Singer in Laren, aber auch zwei nationale Ikonen des 19. Jahrhunderts aus Amsterdams Rijksmuseum.

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der Impressionismus in den Niederlanden unterscheidet sich gerade im Definierenden des Stils, im Licht; anders als das heiß flirrende, doch klare Sonnenlicht Monets ist jenes an der Nordsee durch die hohe Luftfeuchtigkeit schon von Natur aus „sfumös“, permanent durch die Quellwolken gebrochen, vor allem aber selbst im Sommer ständig wechselhaft. Zudem nimmt der niederländische Impressionismus stilistisch viel – damit völlig anders als der avantgardistische französische – aus der langen Tradition von Ruisdaels und van Goyens Landschaftsmalerei auf: tiefe Horizonte unter hohen, bis zu zwei Drittel der Bilder füllenden Himmeln mit schwer dräuendem Wolkenmarmor. Mit den historischen Rückgriffen fällt auch die Pariser Feier der „vie moderne“ weg, rauchende Züge in den großstädtischen Kathedralen des Verkehrs, der Tumult der oft gar nicht entspannten Passanten.