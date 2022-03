Neues UN-Hochhaus in Bonn : Im Schatten von Eiermann

Blau in Blau: Das neue UNO-Hochhaus in Bonn Bild: BBR/Benedikt Siebert

Als die Vereinten Nationen ihr Hauptgebäude in New York bauen ließen, war eine große Geste der modernen Architektur gefragt. Das 1951 in Manhattan eingeweihte Scheibenhochhaus beruhte auf einem von mehr als 45 Entwürfen, mit denen sich ein Riesenteam von Architekten aus zehn Ländern herumgequält hatte. Letztlich setzte sich Oscar Niemeyer (zusammen mit seinem Mentor Le Corbusier) durch, weil sein Entwurf städtebaulich überzeugte: Niemeyers elegante Komposition sah die Aufteilung der Funktionen auf drei Gebäude entlang einer Plaza vor.

Weil keine der 15 Organisationen der UNO ihre Büros am Hauptsitz am East River haben, wurden auch Genf, Wien und Nairobi als wichtige UNO-Sitze ausgebaut. Inzwischen ist auch Bonn hinzugekommen. Jetzt zeigt sich die Präsenz der weltumspannenden Organisation erstmals und recht zaghaft in der Silhouette der Stadt mit einem eigens entworfenen (Mini-)Hochhaus für das UNO-Klimasekretariat. So wie Niemeyer einst auf dem ehemaligen Schlachthofareal von New York davon ausging, dass „Schönheit aus der guten Positionierung der Gebäude resultieren wird“, so ist auch der wachsende UN-Campus in Bonn Teil einer dreiteiligen Komposition: Günter Behnischs Plenarsaal und Egon Eiermanns Abgeordnetenhochhaus für den Bundestag rahmen den neuen UNO-Turm in der Rheinaue: Während Eiermann als bester deutscher Architekt der Sechzigerjahre gilt, wird Behnisch als der führende deutsche Baukünstler der Siebziger- und Achtzigerjahre angesehen.