Der Hamburger Bahnhof hat eine neue Dauerausstellung. Sie zeigt vor allem Kunst aus und über Berlin aus den letzten vierzig Jahren. Seit Langem hat man in der Hauptstadt keine so schlüssige Schau zur deutschen Geschichte gesehen.

„Nationalgalerie der Ge­genwart“ lautet seit letztem Herbst der offizielle Titel des Hamburger Bahnhofs. Damit ist ein Anspruch formuliert und eine Konfliktlinie umrissen. Denn die Kunst der Gegenwart wollen in Berlin neben zahlreichen privaten Galerien natürlich auch der Gropiusbau und die Neue Nationalgalerie im Glaspavillon Mies van der Rohes zeigen; und vielleicht wird sogar die Sammlung des neuen Museums des 20. Jahrhunderts am Kulturforum, wenn es irgendwann einmal eröffnet ist, in die Gegenwart hineinragen. Andererseits steht der Begriff der Nationalgalerie, wenn man ihn nicht nur technisch versteht, mit dem der Gegenwartskunst in einem gewissen Span­nungs­ver­hält­nis. Die Nation und die Künstler der Jetztzeit sind nicht unbedingt Freunde. Sie müssen erst lernen, sich zu vertragen – am besten in einer Ausstellung.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin.

Sam Bardaouil und Till Fellrath, die beiden neuen Direktoren des Hamburger Bahnhofs, haben bei ihrem Amts­antritt vor fünfzehn Monaten ihr Programm in fünf Schlagworten zu­sammengefasst. Die beiden ersten lauteten „Geschichte“ und „Architektur“, das dritte, etwas gezwungen klingende „Lokalität“. Aber vielleicht ist gerade der Lokalitätsbegriff der wichtigste der drei, denn in ihm treffen die beiden anderen zusammen – jedenfalls in ei­nem Haus, das erst im Juni 2020 dem Ab­riss durch eine Immobilienfirma von der Schippe sprang und dessen Erweiterungsbau, die Rieckhallen, ein Vierteljahr später nur knapp vor der Zerstörung durch denselben Investor bewahrt werden konnte.

Ästhetische Unheilslandschaft

Nun haben Fellrath und Bardouil ihre Ankündigung durch eine grundlegende Neugestaltung im Hauptgebäude des Bahnhofs eingelöst. Parterre und erster Stock des Westflügels, die bislang als Lokalität für wechselnde Präsentationen etwa zum Preis der Nationalgalerie dienten, beherbergen ab sofort eine Dauerausstellung, der eine Art Foyer zur Geschichte des Ortes vorgeschaltet ist. In ihm ist, ungewohnt für einen Tempel der Jetztkunst, Historisches zu sehen: Bahnfahrkarten und Lokomotivenbilder aus dem neunzehnten Jahrhundert, Zeittafeln und Fotos der Ruine nach 1945 und ganz hinten, in der Flucht der geschichtlichen Perspektiven, ein verglaster Durchbruch in den verwilderten Garten, der einst den vorderen mit dem hinteren Seitenflügel des Bahnhofsgebäudes verband.

Die neue Ausstellung selbst will „eine Sammlung für das 21. Jahrhundert“ sein. Aber eigentlich, und sehr zu ihrem Vorteil, zeigt sie vor allem Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts in und für Berlin. Das beginnt fast beiläufig mit einem aus Einzelaufnahmen montierten Video der Ostberliner Fotografin Tina Bara, das vom privaten Glück abseits der realsozialistischen Gängeleien erzählt, und steigert sich bis zum Dreiklang der Großformate von Robert Rauschenberg, Sigmar Polke und Katharina Sieverding, die sich ihren je eigenen Reim auf die Wiedervereinigung machen – Rauschenberg mit einem bunten Motivteppich („German Stroll“), Polke konstruktivistisch-sarkastisch („Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost“), Sieverding mit einem düsteren Selbstporträt als Zielscheibe von Wurfmessern („Deutschland wird deutscher“). Das vierte raumbeherrschende Großbild, Daniel Richters „Jawohl und Gomorrha“, ist zwar erst 2001 entstanden, passt mit seiner Mischung aus Historiengemälde und expressionistischem Alptraumprotokoll aber perfekt in die ästhetische Unheilslandschaft, die durch Werke von Anselm Kiefer, Jannis Kounellis und Rebecca Horn und Fotografien von Barbara Klemm und Sibylle Bergemann ergänzt wird. Seit Langem hat man in Berlin keine so schlüssige und kompakte Kunstausstellung zur deutschen Geschichte mehr gesehen. Dass sie auf Permanenz angelegt ist, macht sie für die unruhige Museumsszene der Hauptstadt nur umso wertvoller.

Im ersten Stock des Bahnhofsgebäude löst sich das Geschichtspanorama in ein Defilee zeitgenössischer Kunstproduktion auf. Hier trifft man auf die Namen, die man erwarten durfte, Mona Hatoum, Kader Attia, Alicja Kwade, Akinbode Akinbiyi, Emeka Ogboh. Aber selbst in diesem pflichtgemäßen Überblick ist noch Platz für eine Überraschung. Die in Addis Abeba geborene Julie Mehretu hat Hunderte Zeichnungen von existierenden und verlorenen Berliner Gebäuden zu einer überwältigenden Fassadensymphonie überblendet. Ihr Bild „Ber­li­ner Plätze“ von 2009 ist wie ein grauweißes Memento mori für eine Stadt, die in den letzten hundert Jahren mehr Zerstörung und Neubau erlebt hat als in tausend Jahren zuvor.

Mitten im Gegenwartsreigen thront wie ein frühgeschichtliches Kult-Ensemble ei­ne Installation von Joseph Beuys. „Unschlitt“ von 1977 ist ein Teil der „Ewigen Ausstellung“ jener Werke, die wie Bruce Naumans stählerner Doppelkäfig und Dan Flavins Lichtbahnen zum dauerhaften Bestand des Hamburger Bahnhofs gehören. Aber der Bestand der fünf sofagroßen Blöcke, die Beuys aus Talg und Tierfett ­geformt und auf Holzpodeste gestellt hat, ist alles andere als garantiert. Einer der Brocken wird bereits durch eine Eisenklammer zusammengehalten, die anderen dürften demnächst zu bröckeln beginnen. Die Ewigkeit ist im Hamburger Bahnhof eine relative Größe. So wie die Dauer der Museumsbauten in Berlin.