Neue ägyptische Hauptstadt : Ein neuer Präsidentenpalast aus China

Die Wüste wird leben: Östlich von Kairo wird die New Administrative Capital in die Wüste gebaut. Auch einen künstlichen Nil soll es hier geben. Bild: AFP

Eine riesige Neustadt für sieben Millionen Einwohner zu planen ist eine Aufgabe, die Mut und Kompetenz erfordert, aber auch eine gewisse Oberflächlichkeit. Scheu vor dem Plakativen sollte man jedenfalls nicht haben. Der amerikanische Architekt Philip Enquist ist dieses Wagnis eingegangen und hat für Ägypten eine neue Kapitale entworfen, in der in diesen Tagen die ersten Staatsbeamten ihre Arbeit in neuen Büropalästen aufnehmen. Enquist arbeitet für das Architektur­büro SOM in Chicago, seit fast hundert Jahren auf der ganzen Welt führend im Bau von Geschäftshäusern.

Das Riesenbüro gilt als Moderne-Maschine, das die Entwurfsprinzipien Ludwig Mies van der Rohes in der Nachkriegszeit erfolgreich kopiert und vulgarisiert hat. Die Prinzipien der Moderne gelten allerdings nicht mehr unhinterfragt. Enquists Büro hat vielmehr in dem Buch „City Building“ neun Planungsprinzipien für das 21. Jahrhundert festgelegt, darunter „Identität“ und „Diversität“.