Gustav Mahlers Jahre in Leipzig – zwei Spielzeiten zwischen 1886 und 88 – waren für den Mittzwanziger einschneidend wichtig. Gegen Ende der beiden Jahre schrieb er hier seine 1. Symphonie und arbeitete sich an das verschachtelte Konstrukt der folgenden drei „Wunderhorn“-Symphonien heran; Weichenstellungen, aus denen alles hervorging, was dann seinen prägenden Einfluss auf die folgenden Musikergenerationen ausmachte. Dennoch hat Mahler, anders als Bach, Mendelssohn oder Schumann, von denen viele Werke unlösbar mit Leipzig verwoben scheinen, dort keinen Heimvorteil. Wohl gab es Persönlichkeiten wie Václav Neumann und Herbert Kegel, die ihn schon zu DDR-Zeiten kompetent und erfolgreich ins Bewusstsein der Hörer einpflanzten, doch Franz Konwitschny, Kurt Masur und Herbert Blomstedt, zusammen fast ein halbes Jahrhundert an der entscheidenden Schaltstelle als Gewandhaus-Kapellmeister zugange, haben den großen Charismatiker allesamt zwar nicht ignoriert, aber auch nicht systematisch gepflegt.

Das änderte sich, als 2005 mit Riccardo Chailly ein ausgewiesener Mahler-Experte das Amt übernahm. Seiner Initiative war 2011 auch das erste Mahler-Festival in Leipzig zu danken. Wenn nun bei dessen aktueller Neuauflage Andris Nelsons – nach einem lockeren Präludium mit den „Drei Pintos“ (F.A.Z. vom 17. Mai) sowie Lieder- und Kammermusikabenden – mit der „Auferstehungssymphonie“ als Erster richtig in die Vollen ging und dann zwischen dem 26. und 29. Mai mit drei Aufführungen der „Symphonie der Tausend“ auch den entsprechend gewaltigen Schlusspunkt setzen wird, ist die Konstellation die gleiche wie bei vielen anderen Repertoire-Fortspinnungen des nun im fünften Jahr amtierenden aktuellen Chefs: eigene Akzente zu setzen, ohne dabei alle Traditionen umzustürzen.

Das ist in diesem Falle, wenn man die Himmelfahrts-Aufführung der 2. Symphonie als bilanzierende Synthese der bisherigen Mahler-Aktivitäten Nelsons’ (bisher vor allem mit den Wiener Philharmonikern) betrachtet, rundum gelungen. Und im Direktvergleich mit den einen Abend später gastierenden Münchner Philharmonikern unter Tugan Sokhiev konnte man sich überdies der Frage nähern, wie jene Qualität des lettischen Dirigenten, die jeweils besonderen Eigenheiten eines Ensembles und seiner Tagesverfassungen optimal auszuspielen, hier im Zusammentreffen seines ebenso traditionsgesättigten wie eigenwilligen Orchesters mit dem ausdruckswütigen Ekstase-Extremisten des „Fin de Siècle“ funktionieren konnte.

Blieben doch die Münchner, ein fabelhafter, hoch reaktionsgeschmeidiger Klangkörper, in ihrem Gewaltritt durch die 4. Symphonie und das „Lied von der Erde“ bei aller delikaten Feinzeichnung oft blass, hatten ihre „Hinhörpunkte“ am ehesten in Passagen kostbar erlesener, jugendstilig verfeinerter Lyrik (so im langsamen Satz der G-Dur-Symphonie), erreichten aber fast nie jene Betriebstemperatur, bei der man auch als kritischer Hörer in hilflos bewunderndem Staunen sozusagen nur noch die weiße Fahne hissen kann. Es scheint, dass Sokhiev das auch gar nicht wollte, sondern mit seinen Musikern so etwas wie einen vorgefertigten Schaltplan durcharbeitete: gut geölt, aber Abgründe nicht einmal streifend.