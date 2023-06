Mehr als eine Million Steine! Was sich einst im Lateinbuch zu ei­nem wie gemalt wirkenden Historienbild der Antike zusammenschloss, offenbart sich im Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) als knapp sechs Meter langes und gut drei Meter hohes Monumentalmosaik, auf dem bis zu sechs Tesserae-Steinchen auf einen Quadratzentimeter kommen. Auf dem sogenannten Alexandermosaik, 1831 in der Casa del Fauno in Pompeji entdeckt und heute ein Prunkstück des schon im achtzehnten Jahrhundert vom Bourbonenkönig Charles begründeten Museums mit der darin rekonstruierten Faunen-Villa, schlägt der Welteneroberer auf seinem Lieblingspferd Bukephalos den Perserkönig Dareios III. auf seinem Streitwagen in die Flucht.

Eine geknickte Augenbraue aus Dutzenden von Steinchen

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton.

Das antike Wimmelbild idealisiert die Schlacht von Issos, die legendäre Keilerei von 333, oder die zweite gegen Dareios von Gaugamela; das Rahmengeschehen ist also gesetzt. Aug in Aug der schier un­endlichen Stein-Landschaft gegenüber je­doch gewahrt man den winzigen weißen Reflex in Alexanders Pupille, seine wie bei einem Western-Showdown zuckende Au­gen­braue, das blutende Zahnfleisch in den aufgerissenen Pferdemäulern, die eingestickten Buchstaben auf den Stoffen, den blinkenden Zierrat auf den Perserbeinlingen und Phrygermützen – und nicht zu­letzt das Gorgonenhaupt der Aegis auf dem Brustpanzer Alexanders, das fast ge­langweilt wirkt, weil sein Träger abermals eine Schlacht mit Leichtigkeit ge­winnt. Ak­tuell restauriert strahlt das Mo­saik wie von innen heraus und reflektiert zusätzlich das Licht der großen Halle des Salone della Meridiana im Obergeschoss des Mu­seums – und das Metall imitierende Zaumzeug aus farbigen Steinchen glitzert in der neapolitanischen Sonne.

Das MANN hätte es im Grunde auf das revolutionäre Experiment ankommen lassen können, nur dieses Weltwunder des Antik-Lego als einziges Objekt seiner Ausstellung „Alexander der Große und der Os­ten: Entdeckungen und Wunder“ ins Zen­trum zu stellen. Die Begegnung mit Dareios und Persien, die Entdeckungen dort und in Indien, Übertragungen des griechischen Rechts und des Städtebaus, die Wunder der Amalgamierung der hellenistischen Kultur mit den Religionen und Bräuchen des Os­tens – alle Aspekte wären abgedeckt durch dieses eine, märchenhafte Mosaik. Wie lange das Bild des großen Eroberers selbst noch in der römischen Welt seine nach­ahmenswerte Verbindlichkeit behielt, zeigt sich allein in dem Faktum, dass ein Auftraggeber in Pompeji mindestens anderthalb Jahrhunderte nach Alexanders Tod die Schlacht für viel Geld in seiner Villa aus­legen ließ – oder aufgrund der exorbitanten Qualität als Geschenk aus Griechenland er­hielt. Ein anderer Reicher wiederum stellte im Herculaneum des ersten Jahrhunderts vor Christus eine kleine Bronzereiterstatue des großen Alexanders in seinem Haus auf, die auch eines der Paradestücke der Ausstellung für die lange Rezeption des Makedonenherrschers ist.