Naturkundemuseum München : Bleibt Biotopia eine Utopie?

In den Taschen von Ötzi fand man Zunderschwamm, und vermutlich würde der in Bozen als „Iceman“ vermarktete Jäger und Sammler staunen, wenn er erführe, dass man heute damit kein Feuer entzündet. Ein Münchner Luxusschuster nutzt das Material, um daraus Sneaker herzustellen. In Stuttgart forscht das Institut für Baukonstruktion über Myzelkonstruktionen zur Herstellung von schnell wachsenden organischen Baustoffen. Und eine Pariser Nobelmarke hat in diesem Frühjahr eine Handtasche aus Pilzleder vorgestellt.

Diese und mehr Pilz-Einsatzmöglichkeiten sind zu besichtigen im Biotopia Lab, einem vierhundert Quadratmeter großen Appetithappen im Souterrain der Botanischen Staatssammlung, mit dem das sich in Gründung befindende Naturkundemuseum Bayern namens Biotopia einen Vorgeschmack auf seine künftige Gestaltung geben will. An einem fernen Eröffnungstag. Zur Ablenkung beobachtet man Seidenraupen bei der Arbeit. Kann man von ihnen Geduld lernen? Ihre Geräusche werden mit Mikrofonen verstärkt, die Raupen rascheln mit einem monotonen Knistern. Als stünde die Zeit still.

Vor zwei Jahren sollte es losgehen

Sein prominentestes Exponat ist der 2006 erlegte Braunbär Bruno – das in die Jahre gekommene Museum Mensch und Natur im Nordteil von Schloss Nymphenburg schlägt sich nach Besucherzahlen immer noch gut, auch im kommenden Jahr wird es noch geöffnet bleiben. Denn Biotopia bleibt noch so lange im Reich Utopias, wie der Landtag sich Zeit lässt, das Bauvorhaben abzusegnen. Ein Prozess, der seit den ersten Überlegungen nun schon zehn Jahre währt. Ursprünglich sollte 2019 mit dem Bau begonnen werden, damals war von 95 Millionen die Rede, heute rechnet man mit 200 Millionen Euro. Zu viel in der aktuellen Corona-Klemme? Die Kosten für die Planung, das Gründungsteam mit seinen achtundzwanzig Mitarbeitern – nicht zu bauen kann auch teuer sein.

Für das neue Museum soll das in den Sechzigerjahren errichtete Gebäude Albin Steiningers abgerissen werden, das zuletzt das Institut für Genetik und Mikrobiologie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) beherbergte. Seit dessen Wegzug nach Martinsried verfällt das Gebäude, die derzeitige Zwischennutzung als Lager ist ein gespenstisches Provisorium. Ausgestopfte Bären stehen in Chemielaboren, vor den längst gesperrten Toiletten steht ein präpariertes Hausschwein auf einer Palette. In den Decken lauert Asbest, in den Wänden der Schimmel. So viel Verfall in einer solchen Toplage? Man mag nicht glauben, dass das Stück in München spielt.

Lokale CSU-Politiker unternahmen schon den Vorstoß, das Projekt des Freistaats an einer anderen Stelle in München zu errichten – mit geringem Echo. Einige Denkmalschützer und der Verband Deutscher Kunsthistoriker beharren auf dem Argument, der geplante Neubau würde zu massiv in den Bestand des Schlosses Nymphenburg eingreifen, auch wenn der als Museumsbauer profilierte Architekt Volker Staab seinen Entwurf mittlerweile überarbeitet hat. „Die Planung Volker Staabs hat sich stark entwickelt“, sagt Biotopia-Gründungsdirektor Michael John Gorman in seinem schlichten Büro im Botanischen Institut.

Gorman ist Ire, im Alter von siebzehn Jahren ging er nach Deutschland, um Musik zu studieren, und sattelte später auf Physik in Oxford um. In Dublin hat er die weithin beachtete Science Gallery am Trinity College ins Leben gerufen. Dort sei von der Gründung bis zur Eröffnung ein Jahr vergangen, sagt der freundliche Bartträger mit den wachen Augen – ein ratloses Fragezeichen im Blick, warum dem in München nicht so sei? Fünf Jahre plant er hier nun schon die Zukunft, mehr als fünfzig Aktenordner sind voll, aber das Museum lässt auf sich warten. Obwohl offiziell so gut wie alle dafür sind. Der Ministerpräsident, der Wissenschaftsminister, ein Förderkreis unter Vorsitz der Ornithologin Auguste von Bayern. Auch der Bezirksausschuss ist früh einbezogen worden. „Der Kontakt mit den Locals war mir sehr wichtig“, so Gorman. Ein „Leuchtturm“ soll entstehen, ein Haus, wie es noch keines gibt. Hat der Freistaat andere Prioritäten, oder liegt es daran, dass er als Bauherr einen schlechten Lauf hat – siehe die davoneilenden Kosten für das Konzerthaus im Münchner Werksviertel? Ist der Minister zu schwach, macht der Gründungsdirektor zu wenig Druck? Man sagt ihm nach, er sei bestens vernetzt in der Stadtgesellschaft. Im Frühjahr hieß es, der Landtag werde noch vor der Sommerpause entscheiden. Passiert ist nichts. Dann hieß es, im Herbst solle entschieden werden, ob der Landtag die 200 Millionen in die Hand nehmen will. Im Herbst welchen Jahres?