Irgendwann im Laufe seiner Ge­schichte begann der Mensch, sich über den Dingen zu wähnen, die ihn umgaben und die er auf den Namen „Natur“ getauft hatte. Na­tur war das, was von Gott geschaffen oder zumindest irgendwie von selbst da war, ohne dass der Mensch seine Finger im Spiel hatte: Berge, Bäche, Wolken und al­lerlei wildes Getier. Ihr Gegenstück hörte auf den Namen „Kultur“.

Aus der Bibel hatte der Mensch gelernt, dass er sich „die Erde untertan machen“ solle und er als „Krone der Schöpfung“ jedes Recht habe, die Natur zu bezwingen, ihre Rohstoffe auszubeuten, Tiere zu töten und Böden zu versiegeln. Das tat er mit großer Konsequenz: Seit dem Jahr 2020 übersteigt die von Menschen erzeugte Masse auf der Erde die natürliche Biomasse. Un­sere Eingriffe in die Erde sind inzwischen so ge­waltig, dass die Geowissenschaften ein neues Zeitalter als „Anthropozän“ de­finieren wollen, weil der Mensch die größte Ursache für Naturveränderungen ist.

Problemwölfe und schmelzende Gletscher

Wo Natur endet und Kultur beginnt lässt sich kaum mehr sagen. Die Kulturwissenschaft spricht deshalb inzwischen von „NaturenKulturen“ und müht sich nach Kräften, das Verhältnis des Menschen zu Tieren, Flüssen, Wäldern und Wiesen anders zu denken: als Beziehung zwischen Gleichberechtigten, die, da existenziell aufeinander angewiesen, achtsam miteinander umgehen sollten. Ein Denken, das den Menschen kategorial vom Rest der Schöpfung scheidet und ihm allerlei Sonderrechte einräumt, gilt ihr als Re­likt einer ebenso selbstbezüglichen wie zerstörerischen Epoche.

Dieser kulturwissenschaftlichen Neuorientierung hat sich die Schau „Natur. Und wir?“ im Stapferhaus Lenzburg bei Zürich verschrieben, die eine andere Per­spektive auf Natur anbieten will. Diese ba­siert – gut konstruktivistisch – auf dem Gedanken, dass es „die“ Natur als Faktum nicht gibt, sondern Natur als kollektive Vorstellung immer kulturell geprägt ist. Was Menschen unter Natur verstehen und wie sie mit ihr umgehen, orientiert sich an den Wahrheiten der Religionen, Wissenschaften und Mitmenschen, die sie kennen und auf die sie hören. Diese Wahrheiten – das ist die zweite Lektion in Lenzburg – haben eine Geschichte und veränderten sich immer wieder.

Schön in Szene gesetzt ist dieser Gedanke mit allerlei historisch anmutenden Sammlungs- und Ausstellungsmöbeln. In und auf robusten Schränken, Vitrinen und Regalen aus Holz haben die Kuratorinnen naturkundliche Exponate zu sechs En­sem­bles gruppiert. Jedes Ensemble ist durch ein Verb gekennzeichnet, das für Um­gangsformen (im doppelten Sinne) mit der Natur steht: Fürchten, Erobern, Verkaufen, Schützen, Erforschen, Ordnen. Der Wolf und die Marmorplatte eines Alpengletschers zeugen von der Natur als Projektionsfläche für menschliche Ängste.

Künstlicher Schnee, kompakter als der himmlische

Die penibel aufgereihte Ameisensammlung des Ökologen Karl Gösswald steht ebenso wie die Schaukästen mit aufgespießten Schmetterlingen für die Erforschung der Natur. Das Ordnen hat seine räumliche Metapher in einem Regal, das als vierstufige Tribüne die antike Scala naturae ins Dreidimensionale übersetzt. Natur war dieser Lehre nach in Stufen or­ganisiert. Am unteren Ende der Skala be­fanden sich die kleinen und leblosen Dinge, weiter oben die komplexeren Organismen, die auf den unteren aufbauten. Na­tur, wie sie sich hier zeigt, ist durchdomestiziert und Resultat menschlicher Handlungen und Vorstellungen.

Darüber hinaus – dritte Lektion – ist sie eng mit subjektiven Erfahrungen verbunden. Grandios sind die mit ruhigen Naturaufnahmen unterlegten Interviews mit Menschen, die in ihrem Alltag oder Beruf Natur erfahren oder herstellen. Menschen wie Balzer Arpagaus, der Pisten künstlich beschneit und zu Bildern von Schneeflocken über „technischen Schnee“ spricht, der „kompakter“ ist als der himmlische mit seinen vielen Lufteinschlüssen.