Degas-Bild wird umbenannt : Der ukrainische Unterschied

Anfang 1894 schlossen Frankreich und Russland offiziell ein schon seit einiger Zeit vereinbartes gegen das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Italien gerichtetes Defensivbündnis ab, das wichtige Weichen für den Ersten Weltkrieg stellte. Zwei Jahre später wurde diese Allianz mit einem Staatsbesuch des Zaren Nikolaus II. in Paris bekräftigt. Die diplomatische Annäherung lenkte den französischen Blick verstärkt auf die slawische Kultur in einer Zeit, die ohnedies empfänglich war für das Folkloristische.

Diese Entwicklungen finden in einer inzwischen über Sammlungen auf beiden Seiten des Atlantiks verstreuten Serie von Arbeiten aus dem Spätwerk von Edgar Degas Niederschlag, in denen der alternde Künstler seiner Faszination mit Tanz und Bewegung eine neue Wendung gab. Die Serie lief bis jetzt unter dem Titel „Russische Tänzerinnen“, obwohl in der Fachliteratur schon länger darauf hingewiesen wurde, dass es sich bei den mit Kohle und Pastell auf Pauspapier (das dann auf Karton montiert wurde) aus­geführten Studien tanzender Mädchen womöglich um Ukrainerinnen handelt. Degas ließ sich wohl durch „russische“ Tanztruppen inspirieren, die in Pariser Theatern und Cabarets, wie den berühmten Folies Bergère, in Volkstracht auftraten.