Museum Wiesbaden : Die Kunst, einen Tiger zu präparieren

Dies ist die Geschichte von Pascha und Klara. Klara war wohl noch nicht auf der Welt, als Pascha vor fünf Jahren ins Museum Wiesbaden kam. Bis dahin hatte er gemeinsam mit sechs oder sieben Artgenossen im nahen Ingelheim gelebt, in einem kleinen Privatzoo, betrieben von einem Verein. Der hatte Pascha dem Museum versprochen; das Tier war mit siebzehn schon recht alt, sein Ab­leben absehbar. Normalerweise kommen tote Zootiere in die Verbrennungsanlage, aber was ist schon normal an einem toten Tiger? Kein anderes Landraubtier ist größer, und Pascha war ein bengalischer Tiger, also Angehöriger jener Unterart, die man gemeinhin Königstiger nennt. Von der Schnauze bis zur Schwanzspitze maß Pascha mehr als drei Meter, ein herrlicher Anblick. Tiger gehören denn auch traditionell zu den beliebtesten Zooattraktionen, natürlich auch für Klara. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges war so begeistert von der Eleganz dieser Tiere, dass ihm ein Freund im Alter eine besondere Geburtstagsüberraschung bescherte: Dem mittlerweile erblindeten Borges wurde ein zahmer Tiger zugeführt, damit der Dichter den bewunderten Körper wenigstens abtasten konnte.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

In Wiesbaden kamen Tigerliebhaber wie Klara bislang jedoch nicht auf ihre Kosten, denn Pascha war nicht zu sehen. Seit dieser Woche jedoch steht er im Eingang zur naturwissenschaftlichen Abteilung des Museums, begrüßt die Besucher und lässt sich als neuer Star des Hauses besichtigen. Anfassen natürlich verboten, wir sind ja nicht Borges, und Pascha ist frisch präpariert. Das sagt sich so leicht, doch wenn man sich von Susann Steinmetzger und Felix Richter die Geschichte dieser Präparation erzählen lässt, wird klar, was für ein Glücksfall der Tiger für das Haus ist.