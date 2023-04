Aktualisiert am

Goldmacherkunst in Lemgo

Goldmacherkunst in Lemgo :

Goldmacherkunst in Lemgo : Die Alchemie, der Herrscher und die Bürgerschaft

Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo zeigt historische Alchemie im Spannungsfeld zwischen Magie und Naturwissenschaft. Wir sehen Anleitungen zur Erzeugung von Gold, die niemals hielten, was sie versprachen.

Heutzutage ist die Stadt Lemgo den meisten vermutlich aufgrund ihrer Handballmannschaft bekannt, die seit vierzig Jahren ohne Unterbrechung in der Bundesliga mitspielt. Wer sich für Kunst und Kultur interessiert, kennt aber auch das hier ansässige Weserrenaissance-Museum. Dort ist noch bis Ende Mai eine Sonderausstellung zu sehen. Sie befasst sich mit der Frage „Alchemie – Magie oder Naturwissenschaft?“ In den Berichten, die dazu in den lokalen Zeitungen erschienen, wurde diese Frage beantwortet, indem man lediglich ein Wort und ein Satzzeichen auswechselte. Alchemie ist nicht das eine oder das andere. Sie ist beides: Magie und Naturwissenschaft!

Diese Sicht der Dinge vertreten auch die Ausstellungsmacher. Was die Magie betrifft, so präsentieren sie unter anderem bebilderte Lehrbücher aus der Zeit um 1600 mit Anleitungen zur Erzeugung von Gold, wobei die darin beschriebenen Verfahren, wie wir mittlerweile wissen, niemals hielten, was sie versprachen.