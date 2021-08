Aktualisiert am

Kunst zu Flauberts „Salammbô“ : So sinnlich kann nur Kunst sein

Eine Ausstellung in Rouen würdigt zu Flauberts zweihundertstem Geburtstag dessen Karthago-Roman „Salammbô“: eine Inspirationsquelle für zahllose Künstler.

„Salammbô“ ist das sinnlichste Werk von Gustave Flaubert. Der 1862 veröffentlichte Karthago-Roman beschwört Farben und Formen, Klänge und Düfte, Gefühle und Geschmäcke herauf – ein Gesamtkunstwerk in Worten. So verwundert es nicht, dass eine Ausstellung über diesen Ausnahmetext das Herzstück des Veranstaltungsreigens bildet, der in Frankreich Flauberts zweihundertsten Geburtstag feiert. Unter dem augenzwinkernd bombastischen Titel „Salammbô! Fureur! Passion! Éléphants!“ vereint die mit dem Marseiller Mucem und Tunesiens Institut national du patrimoine ausgerichtete Schau im Musée des Beaux-Arts von Rouen rund dreihundertfünfzig Stücke aus öffentlichen und privaten Sammlungen dies- und jenseits des Mittelmeers.

Zum Auftakt resümieren vier Werke aus den 1880er- und 1890er-Jahren wesentliche Themen des Romans: eine Bronzeskulptur des kleinen Hannibal, der einen Adler erdrosselt (Kampf und Gewalt), ein Gemälde von Salammbôs flammenbeschienenem Auftritt am Fest der Söldner (Theatralik und Exotik), eine marmorne Darstellung der nackten Prinzessin mit ihrer Schlange (Unschuld und Eros). Der nächste Saal evoziert, etwas knapp und konfus, den doppelten Hintergrund, vor dem der Roman entstanden ist: einerseits die (mageren) Kenntnisse Flauberts und seiner Zeitgenossen über die punische Metropole vor ihrer Zerstörung durch die Römer im Jahr 146 vor Christus; anderseits der politische Subtext: der Aufstand von Karthagos Söldnern als Metapher der Revolution von 1848 und von Louis-Napoléon Bonapartes Staatsstreich 1851. Immerhin sind hier auch Tagebücher von Flauberts zu Dokumentationszwecken unternommener Afrika-Reise im Frühjahr 1858 ausgestellt, in denen der Autor Farben und Texturen notiert wie der Maler vor dem Motiv. Und etliche Manuskriptseiten des Romans, darunter die allererste mit dem auf Französisch legendären Anfangssatz: „C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar.“

In medias res führt das folgende Kapitel. Es zeigt bildende Werke, die durch „Salammbô“ inspiriert sind. Manche illustrieren eine konkrete Szene des Romans, wie Gaston Bussières Gemälde „La charge des éléphants“ oder Antoine Bourdelles Skulptur „La première vic­toire d’Hannibal“. Andere entwerfen ein ideelles Porträt der Titelheldin, sei es preziös ornamental (Carl Strathmann) oder ätherisch rätselumrankt (Mathilde Bonaparte). Noch spannender ist die nächste Sektion, die – trotz Flauberts kategorischem Bilderverbot entstandene – Buchillustrationen vereint. Von hohem grafischen Reiz sind Victor-Armand Poirsons Tuschezeichnungen für eine 1887 erschienene Ausgabe mit Anspielungen auf Delacroix, Gérôme und andere. Oder die Kompositionen von Georges-Antoine Rochegrosse, der sich seit einer Begegnung mit Flaubert im Alter von vierzehn Jahren mit der Mission betraut fühlte, „Salammbô“ zu illustrieren. Seine Vorlagen für Stiche sind oft polychrom, was unter anderem eine großartige Schlachtszene zeitigt, in der sich Krieger, Waffen, Schilde, Pferde und Elefanten zu einem tiefgrau-blassgelb-ziegelroten Tsunami türmen.