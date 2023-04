Aktualisiert am

Das geplante Museum des 20. Jahrhunderts am Berliner Kulturforum soll energieeffizienter werden. Dafür wird auf fast alles verzichtet, was den Entwurf einmal interessant gemacht hat.

Das Dach wird schwarz, die Umgebung grün: Gesamtansicht des Museums des 20. Jahrhunderts am Kulturforum nach den neuen Planungen Bild: Herzog & de Meuron

Le bunker, „der Bunker“, so nannte man, als er gebaut wurde, den neuen Palast der Filmfestspiele von Cannes. Den gleichen Spitznamen könnte man – mit einigen künstlerischen Abstrichen gegenüber Cannes – auch dem im Bau befindlichen Museum des 20. Jahrhunderts am Berliner Kulturforum ge­ben, wenn es bei den Neuplanungen bleibt, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Dienstag vorgestellt hat. Nur dass man vor den Bunker, sozusagen als verbale Blendfassade, ein vielversprechendes Beiwort setzen müsste: grün.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Bislang hieß der Bau im Volksmund „Scheune“, weil er unter seinem Satteldach zum einen viel breiter als hoch und zum anderen nach drei Seiten offen war. Mit dieser Offenheit ist es vorbei. Die Schiebetore, die das Mu­se­um als Durchgangszone zwischen Potsdamer Straße und Kulturforum etablieren sollten, werden nach den neuen Plänen geschlossen und durch niedrige gläserne Eingangsschleusen ersetzt. Auch die transparenten Dachziegel, die das Gebäude bei Nacht zur Lichtquelle in dem menschenleeren Stadtraum am südlichen Ende des Tiergartens gemacht hätten, sind ge­stri­chen. Vor sieben Jahren waren sie einer der wesentlichen Gründe dafür, dass sich Roths Vorgängerin Monika Grütters unter den zehn Finalisten des Realisierungswettbewerbs für den Entwurf des Schweizer Architektenbüros Herzog & de Meuron entschied. Jetzt fliegen sie wie lästiger ästhetischer Ballast über Bord.