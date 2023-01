Künstlerviten 1918-1955 : Von Gut und Böse und vielem dazwischen

Vermutlich sind sich die beiden Künstler nie begegnet. Jussuf Abbo, der im Osmanischen Reich geboren wurde und in Berlin Bildhauerei studierte; noch zu Akademiezeiten stellt ihn der prophetische Ga­lerist Paul Cassirer aus. Die Kritik lobt seine sensiblen Porträts, Museen tätigten Ankäufe, und Else Lasker Schüler widmet ihm ein leidenschaftliches Gedicht. Weil er Jude war, knickt die beachtliche Karriere des Künstlers mit Machtübernahme der Nationalsozialisten schlagartig ab und findet im englischen Exil keine Fortsetzung. Abbo muss die Familie als Hilfsarbeiter ernähren, er zerstört viele seiner Werke und stirbt 1953 in London. Auf der anderen Seite stand Adolf Ziegler, systemgenehmer Maler steriler Frauenakte, aber als Kulturfunktionär auch ein Hauptverantwortlicher für die Aktion „entarteter“ Kunst, die Abbo gleichfalls diffamierte.

Das Münchner Lenbachhaus bringt beide zusammen (Ziegler nur mit einem ei­genem Katalogkapitel) in der Ausstellung „Kunst und Leben“, die anhand von fünfzig Künstlerbiographien eine von ra­dikalen Umbrüchen geprägte Zeit unter die Lupe nimmt: Vom Aufbruch nach 1918, über die Katastrophe des Nationalsozialismus, bis 1955, als Westdeutschland sich mit der ersten Documenta in Kassel wieder im internationalen Kunstgeschehen demokratischer Gesellschaften zurückzumelden suchte. Erzählt wird von gefeierten Größen der liberalen Weimarer Republik, die dann von den Nazis rassistisch verfolgt, manche gar ermordet wurden, wie die jüdischen Künstler Otto Freundlich oder Moissey Kogan. Von solchen, die ins Exil flohen, wie Paul Klee, weil sie wegen „Psychopathenkunst“ am Pranger standen.

Wieder andere, die Nachstellungen mit dem Rückzug in die innere Emigration entgingen und erst in der jungen Bundesrepublik den Karrierefaden aufnehmen konnten. Ein prägnantes Beispiel bietet Fritz Winter: Seine biomorphen Kompositionen musste er auf dem Dachboden verstecken. Ihre große Zeit aber brach an, als sich nach 1945 die politisch unverdächtige und mit Freiheit gleichgesetzte Abstraktion behauptete. Das wiederum ließ andere ins Stolpern geraten, etwa Karl Hofer, dessen gegenständlicher Stil im Osten als zu formalistisch und im Westen als unmodern galt.

Von A bis Z wie im Lexikon ordneten die vier Kuratorinnen die Schau nach Fa­miliennamen: Ein Versuch, durch neu­trale Gleichbehandlung, die auch die biographischen Erläuterungen durch Verzicht auf jegliche moralische Wertung durchhalten, einen unverfälschten Blick zu ermöglichen. Bei Beurteilung von Kunstwerken, das wird deutlich, sollte der historische Kontext mitgedacht werden, die systemischen Bedingungen zur Zeit ihrer Entstehung wie auch der späteren Rezeption. Deshalb gilt allgemein, was der Katalog zur Unperson Ziegler be­merkt, auch er gehöre, ob es gefällt oder nicht, „mit all seinen Facetten zur Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. So sollte er auch behandelt werden.“ Weil es also Zeit ist, sich mit ihnen zu befassen, klammerte man auch regimetreue Profiteure nicht aus. Mit Hermann Tiebert tritt ein Vertreter der „Gottbegnadeten-Liste“ jener Künstler auf, die durch Hitlers und Goebbels’ Wertschätzung von Wehr- und Arbeitsdienst befreit waren. Tieberts neusachliches „Gemälde „Meine Frau und ich“ von 1923 beweist hohe Meisterschaft, mit der der Maler jedoch später völkisches Gedankengut bediente. Zwar verschwanden die meisten Regimelieblinge nach 1945 in der Versenkung, doch schlüpften einige geschmeidig in den neuen Kunstbetrieb – ähnlich wie man es von Leuten aus Politik, Wirtschaft oder Rechtswesen weiß, die ihr Fähnchen unbeanstandet nach dem neuen Wind hängten. Hermann Kaspar etwa wäre hier zu nennen, auch er ein „Gottbegnadeter“, heute nahezu vergessen. Als Mosaikspezialist schuf er nicht zu­letzt das Hakenkreuz-Mäander am Münchner „Haus der Deutschen Kunst“ und, von Albert Speer beauftragt, reichlich Mosaikschmuck für die Berliner Reichskanzlei. Auch oblag ihm die künstlerische Seite der gewaltigen Festzüge zum Tag der Deutschen Kunst. Als sei nichts geschehen, hagelte es für ihn dank bester Beziehungen auch nach dem Krieg öffentliche Aufträge, und schon 1946 durfte Kaspar in sein Amt als Professor der Münchner Kunstakademie zurückkehren und bekleidete über Jahre Posten in diversen Verbänden.