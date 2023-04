Erst als sich im März 1940 die Großmutter aus dem Fenster stürzt, erfuhr Charlotte Salomon, dass auch ihre Mutter Suizid begangen hatte und nicht an der Grippe starb, wie man der damals Achtjährigen gesagt hatte. Jetzt, mit Mitte zwanzig, fern der Heimat mit dem schwierigen alten Großvater im südfranzösischen Exil, dazu Hitlers Truppen im Vormarsch und konfrontiert mit zwei Selbstmorden, sah sich Charlotte Salomon „allein mit ihren Erlebnissen und dem Pinsel“ vor der Frage, „sich das Leben zu nehmen oder etwas ganz Verrückt-Besonderes zu unternehmen“. Sie entschied sich für die zweite Option, nahm den Pinsel und schilderte in kaum achtzehn Monaten 1940 bis 1942 Erlebtes und Gefühle auf 769 Gouachen, die sie auf Textblättern erläutert. Das grandiose Mammutwerk „Leben? oder Theater? Ein Singespiel“ beginnt 1913, also noch vor ihrer Geburt im Jahr 1917. Schauplätze sind Berlin, später Villefranche-sur-Mer und Nizza, bespielt von Protagonisten, die Salomons Umfeld entstammen, aber lustig assoziativ umbenannt werden, so heißt die Stiefmutter, die international gefeierte Sängerin Paula Lindberg, hier „Paulinka Bimbam“. Was Salomon aus subjektiver Sicht in dem „Biopic“ aufrollt, nämlich den Kosmos einer jungen jüdischen Berlinerin, in den sich früh die menschliche und politische Katastrophe des Nationalsozialismus hineinfrisst – geriet ihr zu einer großen eigenständigen und eigenwilligen künstlerischen Leistung. Das vor allem will die Ausstellung im Lenbachhaus betonen, auch wenn sich das Werk nicht trennen lässt vom furchtbaren Schicksal seiner Schöpferin, die, im fünften Monat schwanger, 1943 in Auschwitz ermordet wurde.

Auch Goebbels wurde von ihr als „Minista“ karikiert

Virtuos und originell mischt Charlotte Salomon die unterschiedlichsten Genres. Den Abschied des Vaters alias „Albert Kann“, der 1916 am Tag nach der Hochzeit an die Front zurückmuss, beschreibt ein einziges Blatt wie im Zeitraffer: Darstellungen des Zuges, der mit Verwundeten ankommt, dann vom Schaffner abgepfiffen wird, öffnen wie ein sich teilender Vorhang den Blick auf das betrübte Grüppchen der Zurückbleibenden. Alsdann wandert Frau Franziska im blauen Kleid in fünf Phasen in die untere Bildzone, wo sie mit gezücktem Schlüssel vor der neuen Wohnung ankommt. Deren elf „mit viel Liebe und Geschmack“ eingerichteten Räume besichtigt das Folgeblatt bis ins kleinste Detail aus extremer Vogelperspektive. Szenen ihrer zunächst unbeschwerten Kindheit wiederum – der erste Schultag, Kindergeburtstag, Weihnachten, Spiele im Schnee – legt die Künstlerin in Registern übereinander an und vielleicht standen dabei ja Tafelgemälde des Mittelalters Pate? Auch die Gattung Bildgeschichte dürfte Charlotte seit Kindertagen vertraut gewesen sein – jeder kannte ja den „Struwwelpeter“, und alle liebten Wilhelm Busch, den Pionier des Comics. Und dass Kinematographisches in „Leben? oder Theater?“ anklingt, ist bei einer eifrigen Kinogängerin ebenfalls kein Wunder. Wie nach Cuts wechseln Schauplätze oder springen plötzlich Perspektiven um, und in „Großaufnahme“ rücken zentrale Situationen in den Fokus: die tote Mutter, die mit verdrehten Gliedern in ihrem Blut liegt. In ihrer malerisch entgrenzten Körperlichkeit nimmt sie sich zugleich wie eine Vorläuferin von Maria Lassnigs Figuren aus.

Nun umfloren vergraute Stimmung und Farbigkeit Trauer, Schulprobleme und verhasste Erzieherinnen, bis jene liebevolle kommt, die das Mädchen ans Zeichnen bringt, den reinen Balsam für diese verschlossene Seele. Richtig hell strahlt die Palette mit Auftritt der glühend verehrten Stiefmutter, mit ihr kommen Leben und Musik ins Haus – und der Gesangspädagoge Alfred Wolfsohn, alias „Amadeus Dagerloh“. Offensichtlich verliebt sich Charlotte in diesen Mann, dem mehr als die Hälfte des riesigen Konvoluts gilt. Mal zoomt sie seinen Lockenkopf ganz nah heran, mal erscheint der vielfach auf einem Blatt – wie ein Vorgriff auf serielle Kunst wirkt das. Erstaunlich auch die treffende Darstellungsform, die sie für seine Theoriemonologe erfindet: in raschen Schwüngen schnellt eine kürzelhafte Liegefigur übers Papier und lässt den begleitenden Schriftfluss rhythmische Wellen schlagen.

Ihr gesamtes Werk ist „seelendrängerisch geleistet“

Nicht zuletzt wegen solcher Ideen entfernt sich das Storyboard aus Bild, Text, Melodie- und Regieanweisungen um Lichtjahre von dem wenigen, was sonst von Salomons Werken erhalten ist, etwa die feine symbolistische Zeichnung „Der Tod und das Mädchen“. Die hatte Salomon als Studentin der Berliner Kunstakademie anonym eingereicht. Als die Jury ihr den ersten Preis wieder aberkennt, nachdem sich herausstellt, dass die Darstellung von einer Jüdin stammt, hängt sie das Studium an den Nagel. Was Kunst ist und wer Künstler sein darf, bestimmen die Nazis, überwacht von Joseph Goebbels, den Salomons Geschichte mokant „Ich bin der Minista für Propaganda“ schreien lässt. Nach ihrer Emigration nach Frankreich, wo die Großeltern bereits Aufnahme gefunden hatten, genießt Charlotte die kurze Zeit der Freiheit, das Meer und die Landschaft bis zum grausigen Tod der Großmutter. Kurz bevor sie und ihr Mann, den sie im Exil kennengelernt hatte, verraten und verhaftet wurden, übergab sie ihre „seelendrängerisch geleistete Arbeit“ einem Freund mit den Worten „sorg gut dafür, es ist mein ganzes Leben“. Vater Albert Salomon konnte dem Holocaust entgehen. Nachdem es sowohl das Amsterdamer Stedelijk Museum als auch das Tel Aviv Museum of Art abgelehnt hatten, schenkte er das Mammutwerk seiner Tochter 1971 dem kleinen Jüdischen Museum in Amsterdam, das heute Ausstellungsanfragen aus aller Welt bekommt.

Charlotte Salomon. Leben? Oder Theater? Im Kunstbau des Lenbachhauses, München; bis 10. September. Kein Katalog.