Franz von Bayern, Oberhaupt des Hauses Wittelsbach, in seinen privaten Räumen in Schloss Nymphenburg.

In der Münchner Pinakothek der Moderne, deren Vorgängerin Sie Mitte der Achtzigerjahre 117 Werke als Dauerleihgabe übereignet haben, hängt aktuell eine Auswahl von 50 Gemälden und Installationen Ihrer Sammlung unter dem Ausstellungstitel „Ungekämmte Bilder. Kunst ab 1960“. Was meint das „ungekämmt“, und wie kamen Sie, der einmal gesagt hat „Sie wollten in der gegenüber der Moderne ruppigen Nachkriegszeit in München die Öffentlichkeit bewusst auf das aufmerksam machen, was die Maler sich ausgedacht hatten“, auf diesen Titel?

Das sind Bilder, die nicht dem allgemeinen Geschmack ihrer Zeit entsprochen haben.

Ungekämmt, vor allem aber unversöhnt mit dunkler, deutscher Vergangenheit scheint das Auftaktbild im Ausstellungssaal, Oskar Coesters faszinierendes „Mit Schienenstrang und großer Figur“. Der Künstler starb 1955 in Dachau, wusste anders als so viele nach dem Krieg sehr wohl vom dortigen Konzentrationslager und lässt über dem trügerischen Landschaftsidyll mit der titelgebenden Großfigur auf Gleisen zwei Art-brut-hafte Wolken in Menschengestalt aufsteigen. Warum haben Sie Coester an den Anfang der Ausstellung gesetzt, und was verbindet Sie mit dem Bild?

Ich habe dieses Bild von Günther Franke, der mit der Witwe Oskar Coesters verheiratet war, erworben. Das war ziemlich am Anfang meiner Sammeltätigkeit, und dieses Bild haben damals ziemlich alle jungen deutschen Maler, die bei mir waren, gesehen. Viele haben sich immer wieder nach dem Maler dieses Bildes erkundigt. Daraus habe ich geschlossen, dass es alle beeindruckt hat. Das Bild hat mich durch all die Jahre meines Sammelns begleitet und hängt bis heute in meinem Zimmer. Es hat eine besondere Bedeutung für mich.

Erfüllt es Sie mit Stolz, eine respektable Menge jener Bilder, die einst weit außerhalb des konservativen „Kunstkanons“ standen und deren Maler in den Medien zum Teil sogar verspottet wurden, nicht zuletzt durch Ihr sammelndes Vorbild in den Kanon eingespeist zu haben?

Diese Maler hätten sicher alle ohne mich ihren Weg gemacht und ihre Anerkennung gefunden. Vielleicht hat mein Sammeln dabei etwas mitgeholfen, aber ich selbst empfinde es als großartige Erfahrung, dass ich das alles miterleben durfte.

Eine der erheiterndsten Stellen in Ihrem Erinnerungsbuch „Zuschauer in der ersten Reihe“ ist jene, als Sie eine Nacht hindurch in New York, wo Sie damals lebten und arbeiteten, anregende Gespräche mit Künstlern hatten und diese sich dann beim Abschied als Heroen der Pop-Art und amerikanischen Moderne entpuppten. Könnten Sie uns diese Begegnung der dritten Art noch einmal schildern, und bereuen Sie es, damals nicht mehr Geld für den Erwerb solcher Ikonen der Kunstgeschichte zur Verfügung gehabt zu haben?

Es handelt sich um Jasper Johns und Robert Rauschenberg. Ich hatte sie bei einem Abendessen bei der Witwe von Barnett Newman, in das ich ganz zufällig hineingeraten war, kennengelernt und habe sie erst spätabends bei meinem Abschied nach ihren Namen gefragt. Ich hatte gar keine Ahnung, welche Bedeutung sie hatten und dass ich ihre Bilder nicht erwerben können würde. Am Ende ist mir die langjährige Verbindung zu beiden und ihrem Werk eigentlich wichtiger als der Besitz des einen oder anderen Bildes.

Von Baselitz, den Sie bereits seit 1972 sammeln, ist mit „Der Mann am Baum“ von 1969 ein Schlüsselbild ausgestellt. Schon der Titel mag ein Verweis darauf sein, dass Baselitz die kopfstehenden Motive mit einem Baum einläutete, der Zitat seines Lieblingsmalers Ferdinand von Rayski ist. War der Erwerb dieses Werks Zufall, weil Sie Ihrem Augensinn und Bauchgefühl vertrauen, oder achten Sie beim Sammeln auch bewusst auf kunsthistorische Zimelien, die Wendepunkte markieren?

Dieses Bild war über viele Jahre ein Wunschbild, bis ich es durch glückliche Umstände erwerben konnte. Ich habe eigentlich nie mit einem klaren Konzept gesammelt. Ich wählte die Bilder weniger danach aus, welche Bedeutung sie im Werk des Künstlers hatten, sondern nur danach, ob ich mit ihnen zurechtkäme.

Ein weiteres Schlüsselbild ist Blinky Palermos „Straight“ von 1965, das in seinem klassischen Farbtrias-Raster Rot-Gelb-Blau auch auf Mondrians „Victory Boogie Woogie“ anspielt, wohl das berühmteste Bild zum befreienden Ende des Zweiten Weltkriegs. Konnten Sie mit dem im Alter von nur 33 Jahren verstorbenen Palermo noch über die Bedeutung dieses besonderen Bildes sprechen?