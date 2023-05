Mode und Volkskunst : Wem gehört die Tradition?

Aktualisiert am

„Echte Männer tragen Strass!“ Dieser Satz von Nudie Cohn, dem Schneider von Elvis Presley, stellte damals wie heute Traditionen auf den Kopf. Cohn war bekannt für seine folkloristisch anmutenden Rodeo-Anzüge, komplett mit Pailletten und Strass bestickt, so sehr, dass einem schwindelig wurde vor lauter Blumen, Sonnenuntergängen und Sombreros. Gebürtig hieß der Schneider Nuta Kotljarenko und kam aus Kiew, bevor er in jungen Jahren nach Amerika auswanderte und sich einen Namen suchte, der leichter von der Zunge ging. Mit seiner Arbeit verlieh er den herkömmlichen Wildwest-Trachten einen osteuropäischen Anstrich; durch seine Art des Kettenstichs sowie die Größe und Platzierung der Motive, die an die Trachten seiner Heimat erinnerten.

Cohn war in guter Gesellschaft, nicht wenige der großen Manufakturen von Rodeo-Boots in Amerika wurden damals von Sizilianern, Polen oder Ukrainern aufgebaut. Sie alle kamen aus Ländern, die eine dekorative, ornamentale Volkskunst pflegten. Genau hier liegt die Schnittmenge zur Handwerkskunst der Mexikaner, die heute im amerikanischen Rodeo- und Cowboystiefel-Business das Design prägen.