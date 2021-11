Unterwegs mit Schatzjägern : Das Eiserne Kreuz im polnischen Wald

Carsten Konze steht mit seinem Metalldetektor und seinem Spaten in einem Feld in der Nähe von Gudzisz. Bild: David Lindenfeld

Carsten Konze fasst in das sandige Loch, das er in den Boden gegraben hat, und holt etwas Zylinderförmiges hervor. Er streicht die Erde von der Unterseite ab, hebt den Kopf, zieht die Augenbrauen hoch und sagt: „BMG, 1944, Saint Louis, panzerbrechend.“ Konze, der lieber Carsten genannt werden möchte, kniet in einem polnischen Waldstück in der Nähe des Dreihundert-Einwohner-Dorfs Gudzisz und betrachtet die Patrone des amerikanischen Browning-Maschinengewehrs, die er gerade mit seinem Metalldetektor gefunden hat. Sie ist etwas länger als ein Bleistift von Ikea und so dick wie ein Daumen.

Das Projektil aus dem Zweiten Weltkrieg bietet Zugang zu einer Zeit, von der kaum noch Spuren zu finden sind, wenn man nicht gerade nach ihnen gräbt. „Wurde nie abgefeuert“, sagt Carsten, „jetzt geht das Kopfkino los.“ Schüsse. Explosionen. Heute ist es hier still. Bäume knarzen im Wind. Regentropfen fallen aufs Laub und den mit Blättern bedeckten Waldboden. Für Carsten, gegelte Haare, Hose im Camouflage-Look, grüner Pullover, wird es nicht der letzte militärische Fund sein, den er an diesem Tag macht.