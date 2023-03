Mit flinken, kurzen Schritten voranei­lend, sich selbst im Gehen noch schneller sprechend gedanklich überholend, forderte Peter Weibel die geistige Beweglichkeit eines jeden heraus, der sich von ihm kuratierte Ausstellungen im Karls­ruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) oder andernorts zeigen ließ: Als wandelnder Assoziationsgenerator und Zeitgeistdurchdringer war der Künstler, Kurator und Publizist, der Kunst- und Medientheoretiker, Impresario und Tausendsassa präsent und zugleich schon wieder unterwegs in Richtung Zukunft, und das mit einer über Jahrzehnte andauernden ungebrochenen Produktivität – man kam kaum hinterher. Das Gefühl, dass keine Zeit zum Verweilen bleibt an­gesichts der unendlichen Möglichkeiten, unsere im rasanten Wandel begriffene technoide Gegenwart schöpferisch wie intellektuell zu durchmessen, vermittelte Weibel schon intuitiv. Es blitzte aus den bei Gedankensprüngen im Stakkato blinzelnden Augen eines Mann von staunenswertem inneren Antrieb.

Er muss ihm von Beginn an gegeben gewesen sein: Anders hätte das in ärm­lichen Verhältnissen am 5. März 1944 in der deutsch besetzten Ukraine geborene Kriegskind Peter Weibel, das nach der Trennung der Eltern in ein österreichisches Heim kam, es schon nicht aufs Gymnasium geschafft. Weibel schulte sich selbst, um den Weg in die Welt des Wissens antreten zu können, und verfolgte ihn von da an unbeirrbar. Wohin genau es gehen sollte, war nicht gleich klar: Weibel lernte Französisch in Paris, studierte Medizin in Wien und wechselte vom Konkreten zum Abstrakten, als er seine Dissertation in mathematischer Lo­gik schrieb. Den Doktorgrad erlangte er zwar nie, aber wen sollte das später noch kümmern, als er Professor war und Eh­rendoktortitel sammelte. In den frühen Jahren stand noch ganz anderes auf dem Programm: Im Kreis der Wiener Aktionisten und im Sog der Studentenbewegung konnte Weibel als Künstler unter Einsatz von Körper und Geist, die seine Studiengänge sauber nach Fakultäten trennten, für Furore sorgen. „Kunst und Revolution“ hieß 1968 die provokanteste Aktion, die er und Mitstreiter inszenierten, vom Boulevard nicht grundlos „Uni-Ferkelei“ genannt.

Im gleichen Jahr ließ er sich von seiner Lebensgefährtin Valie Export angeleint auf allen Vieren herumführen; bald darauf zementierte er sich die Zungenspitze ein, um zu demonstrieren, dass Sprache ein Gefängnis ist.

Ein auf Krawall gebürsteter Performancekünstler hätte Weibel bleiben können, der das Oppressive der Gesellschaft symbolisch am eigenen Leib austrägt, doch das hätte ihn nach eigenem Dafürhalten ins Gefängnis oder Irrenhaus ge­bracht. Zu vielseitig waren auch seine In­teressen – als Lektor oder Schöpfer einer Medienoper, als Sänger einer Band oder Autor von Abhandlungen – und der Kri­tiker jeglicher zeichenhafter Repräsen­tation in ihm war längst zu sehr gekitzelt. Der Körper ist nur ein Medium, das mit technischen Medien interagiert in einer von Weibel schon in den Siebzigerjahren vorgedachten virtuellen Welt. Vom Konkreten ging es wieder zum Abstrakten, als er 1981 eine Gastprofessur für Gestaltungslehre an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien annahm und eine weitere am College of Art and Design in Halifax.



Es war der Anfang einer langen Reihe von Berufungen, bei der er Theorie und Praxis immer glücklicher vereinen konnte – wobei vor Ort reibungsbedingt immer mal wieder Funken flogen. Unter Weibels Engagements ragen seine künstle­rische Leitung des Linzer Festivals „Ars Electronica“ heraus, die Stelle des erstes Leiters des Instituts für Neue Medien an der Frankfurter Städelschule, seine Tätigkeit als Kurator des österreichischen Pa­villons auf der Venedig-Biennale, der Posten als Chefkurator der Neuen Galerie Graz – und 1998 schließlich die Berufung an das noch junge ZKM.

Als dessen künstlerisch-wissenschaftlicher Vorstand fand Weibel seine Le­bensaufgabe. Dem selbst gestellten An­spruch, das ZKM zu einem Zentrum der Bildforschung internationalen Rangs zu machen, wurde er im Vierteljahrhundert seines Wirkens in Karlsruhe gerecht. Ausstellungen wie „Iconoclash“ 2002, „Algorithmische Revolution“ 2004, Schauen mit Bruno Latour zur Medien­demokratie oder 2021 „Biomedien“ über die Fusion von Technik und Natur setzten Maßstäbe und machten, getrieben von seinem aufklärerischem Impuls, die neuesten Herausforderungen der Digitalisierung an die Gesellschaft zum Gegenstand populären Interesses. Dass Weibel sich selbst nie vergaß und sich 2019 etwa eine große Retrospektive gönnte, konnte irritieren, aber dieser Mann war eben nur als Gesamtkunstwerk zu haben. Dass man sich in Karlsruhe mit Händen und Füßen wehrte, als sein Vertrag 2018 auslaufen sollte, stellt ihm das beste Zeugnis aus. Der Kontrakt wurde verlängert – er wäre Ende dieses Monats ausgelaufen.



Kontroversen scheute der Medien­rebell bis zuletzt nie; so sprach er sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Das affirmative Potential des Internets kritisierte er als demokratiegefährdend, die Entwicklung Künstlicher Intelligenzen, die einen neuen Begriff des Humanen oder Transhumanen forderten, beobachtete er mit Faszination. Schneller denken, reden, schreiben, das hätte er sich gewünscht, ein Buch über Entropie war in Arbeit. Er wird es nicht mehr fertigstellen. Am Dienstag ist Peter Weibel im Alter von 78 Jahren in Karlsruhe gestorben.