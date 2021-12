Baudelaire-Schauen in Paris : Blumen der Albträume

Charles Baudelaire (1821 ­ – 1867) hatte ein grässliches Leben. Mit fünf Jahren Halbwaise, kurz darauf unter die Obhut eines später verhassten Stiefvaters gestellt, mit zehn von der vergötterten Mutter getrennt und in Pensionen und Internate gesteckt, ab dem achtzehnten Lebensjahr mit diversen sexuell übertragbaren Krankheiten geschlagen – darunter die Syphilis, die ab 1847 zu­nehmend schwere Gesundheitsstörungen zeitigte –, mit dreiundzwanzig aufgrund seiner Verschwendungssucht entmündigt, von da an gezwungen, um Geld und – bei oft philisterhaften Zeitungsdirektoren – um die Veröffent­lichung seiner Artikel und Gedichte zu betteln, in der Liebe glücklos, von der Justiz für sechs seiner „unmoralischen“ „Blumen des Bösen“ verurteilt, vor der Schuldenlast ins bald verabscheute Belgien geflohen, dort mit vierundvierzig Opfer eines (zweiten) Hirnschlags, aber erst nach neunzehn Monaten der halbseitigen Lähmung und Sprachunfähigkeit aus einem quälend vegetativen Zu­stand erlöst.

Von all dem erfährt man in der Ju­­­bi­läumsausstellung, welche die Bibliothèque nationale de France dem – vor Hugo, Mallarmé, Rimbaud und Verlaine – einflussreichsten französischen Ly­riker des neunzehnten Jahrhunderts ausrichtet, nur zwischen den Zeilen etwas. In den Zeilen eines Œuvres, das hier ganz im Mittelpunkt steht, be­leuchtet die Schau doch in drei Kapi­teln und zehn Sektionen die Hauptfacetten von Bau­delaires „melancholischer Modernität“ (so der Untertitel). Der Prolog stellt den Dichter unter die Schirmherrschaft von Shakespeares Hamlet. Mit diesem teilte der Jüngling die zaudernde Zerrissenheit sowie – verknappt formuliert – die Hassliebe zur Mutter. In den zwei Jahren, wo er – volljährig geworden und noch nicht durch einen Vormund an der kurzen Leine gehalten – das väterliche Erbe verpulvern konnte, leistete sich der luxussüchtige Bohemien unter vielem mehr Delacroix‘ dreizehn „Hamlet“-Lithographien.

Das erste Kapitel thematisiert die Rast- und Ruhelosigkeit des ewigen Exilanten. Auf einer prosaischen Ebene wird diese durch eine Stadtkarte von Paris veranschaulicht, die nicht weniger als achtunddreißig Wohnadressen verzeichnet. Auf einer intimeren durch das Verlangen nach einer Fusionsbeziehung mit der Mutter, dessen Frustration di­verse Formen der Revolte gegen den bürgerlichen Konformismus zeitigte, vom ephemeren Engagement in der 1848er-Revolution bis zur Zelebration von Satan, dem empörten Engel. Auch die Empathie für Bettler, Gaukler und Fahrende gründet auf einer geteilten Wurzellosigkeit, einem inneren Drang zum Vagabundieren. Letzteres meint: Ortswechsel als Selbstzweck, Reisen oh­ne Ziel – auf der metaphorischen Ebene: Aufbruch in geistige Neugebiete, auch solche, die nur Rauschmittel oder Tabubrüche erschließen.

Im zweiten Kapitel geht es um Bau­delaires Bilderkult, laut Selbstaussage „meine große, meine einzige, meine ursprüngliche Leidenschaft“. Des Dichters Bilder beschwören oft Vergangenes, Verlorenes, wo nicht gar schimärisch (Alb-)Traumhaftes herauf: das Pa­ris aus der Zeit vor Haussmanns städtebaulichen Brachialeingriffen, Gesichter im Großstadtgewimmel, exotische Pa­ra­diese ... Der Tod, die „Muse der Letzten Tage“, bildet, „schwarz und doch leuchtend“, den Fluchtpunkt all dieser Bilder. Für das Frontispiz der zweiten Ausgabe der „Fleurs du Mal“ schwebte Baudelaire so ein triumphal wucherndes Skelett vor – eine Vision, der Fé­licien Rops für die später veröffentlichten „Épaves“ kongenial Gestalt verlieh.

Das Schlusskapitel endlich beleuchtet des Dichters innere Zerrissenheit. Seine Wahlverwandten sind Vertreter der „großen Schule der Melancholie“: Chateaubriand, Edgar Allan Poe, Théophile Gautier. Aber auch bildende Künstler wie Delacroix, Manet und der weniger bekannte Constantin Guys. Letzterer fing als „Maler des modernen Lebens“ (so der Titel eines langen Es­says, den der Dichter ihm widmete) mit scharfem Auge und rascher Hand die Essenz des Pariser Dandys ein. Als Re­likt heroischer Epochen in einer Gegenwart ohne Helden kristallisiert letztere Figur nicht nur Baudelaires ästhe­tisches, sondern auch sein moralisches Ideal: Der Dandy kämpft – ohne Aussicht auf Erfolg – gegen die Trivialität der Zeit. Sein Hass und Hohn entladen sich in jenem bitterbösen Lachen, das aus den Schmähschriften gegen Belgien schallt oder aus Prosagedichten wie „Le Mauvais vitrier“. Neben Manuskripten und Erstdrucken, die das Herz von Bi­bliophilen und/oder Baudelaire-Lieb­habern schneller schlagen lassen dürften, punktet die Schau auch mit Kunstwerken (von Callot über Goya, Courbet und Daumier bis zu Redon und Rodin) und mit einem Epilog, der nicht weniger als zehn fotografische Porträts so­wie vier Selbstporträts vereint.

Von Baudelaires anhaltender Ins­pirationskraft zeugen im Musée d’Orsay fünfzehn Gemälde, die die 1953 in Kapstadt geborene Wahl-Amsterdamerin Marlene Dumas mit Blick auf das Ju­biläumsjahr geschaffen hat. Man findet da fast wörtliche Illustrationen später Prosagedichte wie „Le Joujou du pauvre“: zwei Knaben beidseits eines Gitters, von denen der eine, arme, dem anderen, reichen, sein Spielzeug zeigt: eine lebende Ratte – „und beide Kinder lachten einander mit gleich weißen Zähnen brüderlich an“. Aber auch Assoziatives (ein blauschwarzes Fläschchen verweist wohl auf die Opium-Phiole in „La Chambre double“) sowie Porträts von Baudelaire und seiner Geliebten Jeanne Duval – vordergründig transparent, hintergründig transzendent.

Baudelaire. La modernité mélancolique. In der Bibliothèque nationale de France; Paris; bis zum 13. Februar 2022. Der Katalog kostet 29 Euro.

Marlene Dumas. Im Musée d’Orsay, Paris; bis 30. Januar 2022. Kein Katalog.