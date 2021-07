Marina Abramović in Tübingen : Die Geister, die sie rief

Im Namen der Kunst hat Marina Abramović sich selbst ausgepeitscht, bis ihr Körper keinen Schmerz mehr fühlte und der Geist sich öffnete. Wie eine Märtyrerin ließ sie sich in einer anderen Performance vom Publikum verletzen und nahm die mögliche eigene Tötung in Kauf. Tränenüberströmt eine Zwiebel essend klagte sie Jahre später nicht ohne Selbstironie ihr Leid: eingefangen von der Kamera wie ein Bild der Mater Dolorosa. Vor einem Esel beichtend war sie Büßerin; von Pythons umschlungen glich sie einer Schlangenbeschwörerin; beim Erspüren von Energiefeldern über Objekten einer Geisterheilerin.

Daran, dass Marina Abramovićs Werk strotzt vor Anleihen bei spirituellen Praktiken verschiedener Traditionen, besteht kein Zweifel. Umso verblüffender, dass erst die Kunsthalle Tübingen diesen Aspekt ihres Schaffens ins Zentrum einer thematisch strukturierten Retrospektive rückt, ohne freilich die Fülle des Materials annähernd fassen zu können: Hat die 1946 geborene Künstlerin doch, um nur wenige weitere Beispiele zu nennen, auch buddhistische Mönche singen und sich von Aborigines in Telepathie unterweisen lassen, mit Hypnose sowie schamanischen Konzepten experimentiert und Lebensodem – sich gegenseitig Mund zu Mund beatmend – mit ihrem Lebens- und Arbeitspartner Ulay geteilt. Dem Ende der Beziehung pilgerte sie auf der Chinesischen Mauer entgegen.

Als Medium der Grenzüberschreitung zwischen Leib und Seele, sich selbst und anderen, hat sie ihren Körper strapaziert: meditierend, fastend oder – auf der Venedig-Biennale 1997 – blutige Rinderknochen als Mahnmal des Balkankriegs schrubbend. Eine Fakirin der Kunst, unterwegs Richtung Schmerz als „heiliger Tür zu einem anderen Bewusstseinszustand“, die schließlich die Macht der schieren Präsenz entdeckte. Drei Monate sitzend, schweigend, einem Besucher nach dem anderen im Museum of Modern Art in die Augen blickend machte die Performance „The Artist is Present“ sie vor zehn Jahren zum globalen Superstar – und danach für Kritiker zum allzu populären Guru der Performance-Kunst, bei dem Lady Gaga Unterweisung sucht, Adidas anklopft oder das Publikum mit Reis und Linsen auf Selbsterfahrungstrip geschickt wird.

Ewiges Leben als Hologramm

Und in Tübingen? Kulminiert die Ausstellung in einer Mixed-Reality-Installation, die jene wirkmächtige Präsenz, für die die Künstlerin berühmt ist, in ihrer Abwesenheit herstellen will, jetzt und immerdar. „The Life“ von 2019, hier erstmals in einem Museum zu sehen, lässt sich nur mithilfe eines von schweigsamen Helferinnen in Arztkitteln gereichten (und selbstverständlich desinfizierten) Headsets erleben. Trägt man dieses nach dem pseudomedizinischen Ritual auf dem Kopf, wölbt sich vor den Augen eine transparente Brille. Wer durch sie schaut, erblickt ein dreidimensional in den realen Raum projiziertes Phantasma der Künstlerin in dem alterslosen Look, den sie schon lange kultiviert. Erst ist da nur ein Schatten, dann verdichtet sich pixelig ihre schreitende Gestalt im zeitlos roten Gewand, bis sie stehen bleibt und mit den Händen in Tai-Chi-Geschwindigkeit Gesten vollzieht, als erspüre sie ihre Aura.