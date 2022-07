Künstlerin Margit Jäschke : Ist das Schmuck oder schon Kunst?

Im Gartensaal des Leipziger Grassi­museums geht den Besuchern derzeit gleich mehrfach ein Licht auf. Dort zeigt die in Halle arbeitende Schmuckkünstlerin Margit Jäschke eine Retrospektive ihres Werks, und dazu gehören auch diverse „Objekte“: namenlose, aber wunderschöne Wandinstallationen, darunter eine, die aus dreißig neben- und übereinandergehängten lebensgroßen Glühbirnendarstellungen be­steht, deren Wendel bisweilen durch Gesichter oder Gliedmaßen ersetzt sind. Die Oberflächen sehen aus wie Emaille, doch es handelt sich um auf ausgeschnittene Kartons appliziertes Plastik, das in einem Spezialverfahren mit Jäschkes Zeichnungen bedruckt wird – das Edle ist profan, aber damit umso witziger.

Und selbst wenn diese dreißig Leuchtkörper gar nicht strahlen, erglänzt der Saal im von beiden Seiten durch die wandhohen Fenster einfallenden Sommersonnenlicht taghell, denn hier muss materialbedingt auf Luxzahlen keine Rücksicht genommen werden. Jäschkes Kleinkunsthandwerk, in dem neben Pa­pier und Plastik natürlich auch Gold und Silber verarbeitet werden, kommt erst durchs Licht aufs Schönste zur Geltung.

Einfallsreichtum ohne Grenzen

Die 1962 in Halle an der Saale geborene, dort ausgebildete und auch heute noch arbeitende Künstlerin hat die Schau selbst gestaltet: Längs vor den beiden Fensterfronten steht jeweils ein halbes Dutzend Tische frei im Raum, auf denen ebenso frei die Schmuckstücke liegen. Das erfordert permanente Bewachung des Raums und ist der Grund dafür, dass auch nicht die kleinste Tasche mit hineingebracht werden darf, aber was für eine Wirkung hat solche Unmittelbarkeit! Zumal Jäschke zu den meisten Schmuckstücken Kissen oder Kästen oder Podeste gezeichnet hat – derart simpel-illusionistisch, dass es tatsächlich wirkt, als wären sie geschützt, obwohl sie offen daliegen.

Der visuelle Einfallsreichtum der Künstlerin kennt keine Grenzen, und sie liebt das Vexierspiel. So lässt sie sich von Por­trätgemälden zu Schmuckstücken inspirieren, in die dann wiederum winzige Details der Bilder eingearbeitet sind, oder sie überträgt Lehrsätze und Schemata aus naturkundlichen Bücher in ihre eigene Werkwelt. Was etwa der arabische Gelehrte Alhazen vor mehr als tausend Jahren zur Optik notierte – „Über das Sehen herrscht Verwirrung“ –, das wird zur Maxime von Jäschkes Schaffens, die unter diesem Motto eine Serie von Broschen, Ketten und Anhägern angefertigt hat, die mit der Doppelbödigkeit von Bezeichnung und Materialität spielen. Und als wäre das nicht genug des Geistreichen, gibt es auch noch bebilderte Wortspiele wie „LANDschafft Zustand I–V“, das auf vier kunstvoll gestaltete Broschen als fünften und letzten Zustand ein leeres Quadrat folgen lässt, als wäre alle kultivierend-künstlerische Mühe am Ende zum Scheitern verurteilt.

Dabei beweist die Ausstellung das Gegenteil. Sie ist aus gutem Grund separierter End- und Höhepunkt einer großen Übersichtsschau namens „Schmuck + Image“, in der das Grassimuseum seine Bestände an Nachkriegsschmuck zeigt – unter anderem auch von Jäschkes beiden Hallenser Lehrerinnen Renate Heintze und Dorothea Prühl, deren originelle Material- und Stoffbehandlung nicht nur bei dieser Schülerin Schule gemacht haben. Doch ein solches Geistesblitzgewitter, wie Margit Jäschke es entfaltet, sucht man in der fast achtzig Jahre umfassenden Auswahl vergebens. Dass sie für ihre Einzelausstellung den Titel „Kairos“ gewählt hat, ist auch ein Kommentar zu diesem Umstand: glücklicher Moment, der uns diese Gelegenheit an diesem Ort aus diesem Anlass geschenkt hat. Ergreifend.

Margit Jäschke – Kairos. Im Grassimuseum für angewandte Kunst, Leipzig; bis zum 29. September. Danach in Pforzheim, München und Hamburg. Der sehr schöne, aber textarme Katalog ist bei Arnoldsche erschienen und kostet 38 Euro.