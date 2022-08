Kunstschau Manifesta im Kosovo : Wo Parkplätze wuchern

Geschichte wiederholt sich, im Osten Europas noch nicht einmal als Farce. In der kosovarischen Hauptstadt Prishtina gibt es eine der höchsten Parkplatzdichten Europas im Innenstadtbereich. Wie in deutschen Nachkriegsstädten noch lange bis in die Sechzigerjahre wurden alle bis 1999 im Jugoslawienkrieg freigebombten Grundstücke Prishtinas kurzerhand zu Parkflächen konvertiert. Reste der antiken Nekropole inmitten der römischen Gründung finden sich neben ramponierten Überbleibseln der osmanischen Phase. Die überall in der Stadt noch aus zerborstenen Ruinen ragenden Armierungseisen und Schrapnellwunden in den Hauswänden, die urbanen Narben des grausigen Bruderkriegs sind auch über zwanzig Jahre später noch deutlich sichtbar – und die seelischen sofort spürbar, sobald die Rede auf den Ukrainekrieg kommt.

Anders als die überall auf der Welt aus dem Boden schießenden Biennalen will die ebenfalls alle zwei Jahre stattfindende, sich aber bewusst auf Europa beschränkende Manifesta nach ihrem Ende nicht nur möglichst viel Bleibendes im Stadtraum hinterlassen, sie will auch bewusst in ihn eingreifen. Treibende Kraft hinter diesen Interventionen genannten, stadtverändernden Installationen ist die Niederländerin Hedwig Fijen als Direktorin der Manifesta. Sie will die Stadt nach Abzug ihrer Helfer jeweils als eine bessere hinterlassen. Hierzu arbeitete das Team in Prishtina eng mit dem Architekten Carlo Ratti zusammen, der nach penibler Inventarisierung der Stadt konkrete Verbesserungsvorschläge entwickelte. Hundert Tage lang gibt nun die von Fijen ausgewählte australisch-berlinische Kuratorin Catherine Nichols ihr dichtes Kulturprogramm an Einwohner wie an Besucher weiter. Hundert Künstler, zur Hälfte aus dem Kosovo, sollen helfen, „Kriegsnarrative zu überwinden, um Handlungsspielräume zu gewinnen“.

Denn in Prishtina sind die Probleme noch größer als in der letzten Manifesta-Stadt Marseille, auch wenn es kein Zufall ist, dass man auch hier wieder Bibliotheken als Horte der Kulturvermittlung wählte. Die einstige Hivzi-Sylejmani-Bibliothek sah zu Beginn der Vorbereitungsarbeiten aus wie die gerade gestürmte Stasi-Zentrale in der Berliner Normannenstraße. Zerschlagene triste Ostblockmöbel mit kunstbraunem Plastikfurnier allenthalben, auf den Böden der ehemaligen Mitarbeiter-Büros herausgerissene Schubladen, zerrissene Dokumente und tonnenweise Taubendreck durch die zerbrochenen Scheiben und eingedrückten Dächer und Decken – und selbst Jahrzehnte später noch das pene­trante Ostreinigungsmittel in der Raumluft. Es grenzt an ein Wunder, dass die Künstler diese seit Kriegsende aufgegebene Bibliothek wieder mit Leben erfüllen konnten. Das meist abgebildete Motiv der Manifesta 14 von Prishtina ist aufgrund ihrer Skurrilität allerdings die Nationalbibliothek des Kosovo. In den Siebzigerjahren entworfen und 1982 eröffnet, wirkt das aus betongrauen Kuben mit geodätischen Buckminster-Fuller-Kuppeln obenauf zusammengewürfelte Ensemble, dem zusätzlich ein pseudorientalisches Gitterornament vorgeblendet wurde, als hätte der späte Tito der dahinter verheißenen Freiheit der Literatur vorsorglich schwedische Gardinen verordnet. Obwohl oder gerade weil nur unverbesserliche Ostalgiker an dieser menschenverachtenden Architektur ihre Freude haben können, erlebt man die Performances in der Nationalbibliothek als umso befreiender, wenngleich sie bei laufendem Betrieb des konzentrierten Lesens und Arbeitens in dem Büchergefängnis stattfinden.