Niemand anderes als Friedrich August II., Kronprinz von Sachsen und ab 1733 Kurfürst sowie polnischer König August III., legte es so sehr darauf an, die größte Sammlung an Pastellgemälden der alsbald als Pastellkönigin geltenden Rosalba Carriera zusammenzutragen. Dafür reiste er mehrfach selbst nach Venedig, wo die Malerin ein florierendes Atelier führte, sandte aber auch Agenten aus, um ihre Pastelle auf anderen Wegen zu erwerben. In der Tat gebührt es Dresden mit seinem ab 1746 eröffneten Kabinett der Rosalba im Johanneum und somit als ungewöhnlich sicher bezeugter Standort von ehemals 157 Pastellgemälden Carrieras, den 350. Geburtstag der hoch gerühmten Malerin mit einer Schau fast aller ihrer nunmehr 73 in Dresden verbliebenen Pastellen zu begehen.

Die fragilen Werke wurden für den Transport doppelt geschützt

Wurde der im frühen achtzehnten Jahrhundert noch jungen Technik der Pastellmalerei eine zunehmende Nähe zur hochgeschätzten Ölmalerei zugesprochen, galt sie ob ihrer Fragilität noch als „edler Staub“. Händeringend wurde nach Fixativen zur Bewahrung der flüchtigen Pastellkreide gesucht. Carriera begegnete der hohen Nachfrage und dem notwendigen Versand ihrer Pastellgemälde mit aufwendigen Rahmenkonstruktionen, die die Gemälde vor Staub und Abrieb schützten. Erst in jüngster Zeit entdeckten Forschungsteams sogenannte Dreikönigszettel mit Segenswünschen auf den Rückseiten, die Carriera und ihr ausschließlich aus Frauen bestehendes Team den Werken zum Geleit hinzugefügt hatten. Noch heute werden Pastelle gemeinhin als zu fragil erachtet, um sie auf Tour zu schicken. Umso bedeutender sind die Leihgaben aus Florenz und Liechtenstein, sodass in der Schau die damalige europäische Vernetzung hinreichend deutlich wird.