Maler Gerhard Richter wird 90 : Sein Denken heißt Malen

Die Denkmalwerdung von Künstlern vollzieht sich gern in der Trias Verfilmung des eigenen Lebens (in Gerhard Richters Fall „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck), Fälschung der weltweit als wertvoll angesehenen Werke schon zu Lebzeiten (Richters miserabel kopiertes „Abstraktes Bild 705-2“ von 1989, um ein Haar 2019 bei Christie’s versteigert) sowie Posieren von Politikern und Berühmtheiten in großer Zahl vor den Bildern (etwa vor seinem „Schwarz, Rot, Gold“ im Berliner Reichstag, die Nummer 856 im durchzählenden Gesamtverzeichnis). Kurzum darin, auf allen Ebenen als Künstler ein integraler Teil der Kulturindustrie geworden zu sein.

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

So wussten Adorno-Kenner Ende vergangenen Jahres, was die Stunde geschlagen hatte, als ein französischer Luxuswarenhersteller die Schauspielerin Léa Seydoux mit einer „Capucines“-Ledertasche des Hauses vor Richters abstraktem Werk „Gudrun“ defilieren ließ. Das einsame Zentralgestirn der deutschen Malerei schien endgültig vom Konsum vereinnahmt, die Rezeption seiner Werke als gefällige Abziehbilder eingeläutet. Denn wie zuvor etwa schon nach Picasso Autos benannt worden waren und der Abstrakte Expressionismus Jackson Pollocks eine Zeit lang gefühlt für jede dritte Werbung den Fond abgeben musste, so waren nun Richters gerakelte Werke, bei denen durch das Siebdruckwerkzeug Rakel die noch feuchte Farbe eigentlich unschön über die Leinwand gezogen wird, zur Hintergrundfolie für die Schönheit von Aktricen und Ledertäschlein verkommen.

Gegen den Missbrauch seiner Bilder als Tapetenwandschmuck für das politische „Mit dem Rücken zur Kunst“-Spiel konnte und wollte Richter nicht einschreiten (das Bild für den Reichstag war schließlich ein „Staatsauftrag“) und zu dem nicht autorisierten, verkorksten Film äußerte der zurückhaltende Gentleman-Maler sein Missfallen knapp in einem „zu reißerisch“, ging aber auch hier nicht ins Detail. Dabei wäre das im Film verzerrte Bild des 1932 in Dresden geborenen und 1961 in die Bundesrepublik ausgereisten Künstlers dringend geradezurücken, wird doch darin sein Ausnahmemerkmal in der typisierenden Zurichtung bis zur Unkenntlichkeit abgeschliffen: Richters Zweifel-Malerei, die in ihrer grundsätzlichen Ambiguität die ganze Komplexität der Welt abbildet, nie aber erklärt oder gar abschließend klären will.

Die Ikonisierung Richters begann allerdings schon früher, nämlich mit seinem 2007 in seiner neuen Heimat enthüllten Kölner Domfenster. Seither kommt geschätzt die Hälfte der Besucher wegen des einzigartigen Farbfeld-Fensters in das Gotteshaus mit diesem monumentalsten Werk Richters. Seine 11.500 Glasquadrate in 72 Farben verkörpern mit ihren immer neuen Kombinationen anstelle der vom Erzbistum ursprünglich geplanten eindeutigen Darstellung von Märtyrern die mystische Vorstellung von „Gott ist Licht (und Farbe)“, vermögen aber auch Atheisten zu ergreifen. Der Künstler pflegt somit selbst in dem klar konnotierten Umfeld Dom den Spagat zwischen völliger Abstraktion und anschaulicher Materialisierung von Licht in Farbe – für ihn zeitlebens kein Widerspruch, vielmehr Verpflichtung. Wie beiläufig straft er zudem mit der bloßen Bildform des Pixelfensters auch die Ideologie Lügen, die Digitalkunst bedeute das Ende für alle analoge Kunst – stur führt er vielfach totgesagte Gattungen wie Glasmalerei, Porträt, Landschaft oder Seestücke fort.