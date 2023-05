Mutige Malerei: Für Daniel Richter sind IS-Krieger wie in „Army of Traitors“ blutige Verräter. Bild: Jochen Littkemann/VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Daniel Richter ist in den meisten Museen als Maler psychedelisch-plakativer Chucky-die-Mörderpuppe-Bilder in Nachtsichtgerätoptik vertreten. Auf Auktionen erzielen diese inzwischen Preise von bis zu an­dert­halb Millionen Euro. Das wird dem Künstler in doppelter Hinsicht nicht ge­recht: Bis Ende der Neunzigerjahre malte er ausschließlich abstrakt, Großformate mit Pop-Art-nahen Rauschenberg-Verschlingungen oder graffitiartigen Tags in grellen Farben. Welch großartig komplexe Punk-Historienbilder er seit dieser ab­strak­ten ersten Lebenshälfte schuf, wird erst in der umfassenden Retrospektive mit fast siebzig Werken deutlich, wie sie nun die Kunsthalle Tübingen dem einundsechzigjährigen Professor für „Erweiterten malerischen Raum“ der Akademie der bildenden Künste in Wien ausrichtet.

Figürlich aber malt Richter erst seit dem Jahr 1999 und in Konfrontation mit der viel länger schon figurativen Ostkunst, weil er als abstrakter Westmaler in der epochalen Wolfsburger Ausstellung „German Open“ Neo Rauch mit dessen Traumfigurenpanoptikum im selben Saal gegenübergestellt werden sollte – was er ablehnte, dabei realisierend, wie abgehalftert und leer die Gesten des abstrakten Expressionismus mittlerweile geworden waren.

Was es für eine Befreiung aus dem Gefängnis der abstrakten Unmündigkeit bedeutet ha­ben mag, in die Betrachter wirklich alles hineinsehen und die Künstler gar nichts greifbar Konkretes hinmalen können, er­wei­sen Richters Gemälde eben von dieser Zeit an. Auf dem monumentalen, 252 mal 368 Zentimeter messenden Querformat „Phienox“ aus dem Jahr 2000 mit wie so oft bei Richter in dadaistischer Manier vertauschtem Anfangs- und Endvokal steigt der sich verbrennende Fabelvogel gewiss nicht verjüngt aus der Asche. Vielmehr gehen dort Menschen unter – vor feuerversengtem Himmel, der wie mit eingedicktem Blut gemalt erscheint und in dessen körperlich wirkendem Substrat allenthalben Schwären und Wunden aufzubrechen scheinen.

Ein subjektiver und individueller Blick auf die Geschichte

In der Diagonalen durchschneidet das Bild eine seltsam hellblau leuchtende Mauer, über die ein grellorange wie in ei­nem Schmelzofen verglühender Mann ge­hievt und von mehreren Menschen auf dem Mauersims trotz dessen offensichtlich bedrohlichen Zustands irritierend bedächtig in Empfang genommen wird. „Phienox“ entstammt jener Phase Richters, in der der Maler die Flut medialer Kriegsbilder durch sich hindurchfließen ließ und in Gestalt von in Form und Farbe invertierten Verzerrungen und Solarisationen in Öl und Acryl wieder auf die Leinwand zu­rück­warf. Im Speziellen bedeutete dies, dass sich ein Zeitungsfoto der Bergung Schwerstverwundeter der verheerenden Al-Qaida-Bombardements auf die US-Botschaften in Daressalam und Nairobi mit den in gefühltem Random Play wiederkehrenden Bildern des innerdeutschen Mauerfalls oder der Mauerfälle im Ostblock insgesamt überlagerte und malerisch vermengte.

In einem anlässlich der Tübinger Ausstellung geführten Zwiegespräch räumte Richter jedoch auch ein, beim Malen dieser zwischen Grauen – die Bombenattentate mit den zerborstenen Botschaftswänden – und überbordender Euphorie – die Freudentänze auf dem einstigen Todeswall – changierenden Mauerbilder zusätzlich an die christliche Ikonographie der Kreuzabnahme und der Pietà gedacht zu haben. Durchaus schlüssig: Ein toter Körper wird von drei Männern (Joseph von Arimathia, Simon von Kyrene, Nikodemus) über die harte optische Barriere eines Kreuzesstamms von oben nach unten gereicht und in den Schoß seiner Mutter gelegt; ab dem Jahr 1300 wurde dieses Im-Mutterschoß-Liegen eines Toten gar zum isolierten und ungeheuer erfolgreichen Bildformular des Pietà-Vesperbildes „vereinzelt“. Wie stets bei Künstlern verschmilzt somit auch bei Richter der Prozess des Malens unauflöslich mit dem inwendig gespeicherten Bildvorrat der Kunstgeschichte. Es entstehen völlig neue Dokumente eines subjektiven und individuellen Blicks auf die Geschichte, die sich einem manichäisch schwarz-weißen Gut oder Böse verweigern.