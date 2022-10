Köln zeigt „Faszination Buch“ : Die Macht des Lesens und der Schrift

­Schon das Buch der Natur in Form von lange als Pflanzen „gelesenen“ Dendriten-Ausblühungen auf Solnhofener Plattenkalk zu Be­ginn schlägt einen in den „Bann“, wie die vom Universalkünstler Hanns Zisch­ler kuratierte Ausstellung in Köln zum Lesen und Schreiben in der Kunst überschrieben ist. Alle gezeigten Beispiele der Macht des Wortes emanzipierten den Ku­ra­tor im Lauf seines Lebens – und gewiss auch viele andere Menschen, weshalb die Schau vollständig „Bann und Befreiung“ heißt, gewidmet der Auslösung aus dem Gefängnis der Unmündigkeit durch Ge­schriebenes.

Tagesaktuell ist Max Beckmanns Kaltnadelradierung „Kriegserklärung“ von 1914. Als einer der wenigen, der die Proklamation nicht besinnungslos bejubelte, schart der Künstler auf dem Straßenbild geschockte Leser um eine aufgespannte Zeitung. Keiner tri­um­phiert, die Mimik der Versammelten reicht von konzentrierter Lektüre und Un­glau­ben bis zu nackter Angst. Das schmale Gesicht einer Frau ragt heraus. Vielleicht eine junge Mutter, signalisieren ihre hochgezogenen Augenbrauen Zu­kunfts­sorge, zugleich aber auch Wut.

So modern wie zeitlos hingegen fängt Mabel Dearmers Fotolithographie von 1896 die Lesenslust in starken Farben ein mit ihrer „Zeitung lesende Frau“, die als Beilage das fünfte Heft der epochemachenden Jugendstil-Zeitschrift PAN schmückte. Ei­ne junge Dame ganz in Kirschrot, deren Kleid beinahe schon im Konstruktivismus der Reading Twenties aus einem dynamischen Trapez gebildet ist, verliert sich in der Lektüre einer aufgeschlagenen Zeitung als aufklärendem Nachrichten-Brief, die als weiße Fläche die Art der Lesestoffs offenlässt. Nur die von ihrem Arm an Strippen herabhängenden Musenmasken von Komödie und Tragödie verweisen auf In­teresse an Kultur. Über der ebenfalls ro­ten Schleife im blonden Haar prangt die Signatur der Künstlerin im gleichen Rotton, sodass man diese selbst mit der vertieften Leserin assoziiert. Rechts setzt Dearmer noch ein abstrakt weißes Feld, das sie zwei Jahre zuvor als Plakat mit einer Annonce für ihre Lesung aus Ibsens „Brand“ gefüllt hatte.

Der sich an den reichen Papier-Beständen des Wallraf-Richartz-Museums lustvoll vergreifende Gastkurator Zischler wäre aber nicht der nachdenkliche Wanderer zwischen den Welten von Film, Bild und Schrift, wenn er nicht auch die Schattenseiten mit Signetbildern vermitteln würde. Verordnete Vernichtungen von Büchern wie bei den Blasebalg-köpfigen Zensoren auf Grandvilles das Buchverbrennungsbuch „Fahrenheit 451“ um 131 Jahre vorwegnehmender Karikatur von 1830. Oder Menzels Vignette „Galilei im Kerker“ zur Ode „Die Festigkeit“, die den Forscher beim Einritzen mathematischer Formeln an die vatikanische Kerkerwand zeigen, limitiert nur durch die Länge der Eisenkette, an die er gefesselt ist. Hintersinniger als Menzel kann man Galileis Satz „Die Natur und die Heilige Schrift sind zwei unterschiedliche Werke Gottes, die einander ergänzen“ nicht in ein Bild bringen.

Mehr als vierzig Graphiken und noch mehr Truisms verbildlichen die Geschichte des Geschriebenen

Unverwechselbare Signatur der Ausstellung ist dabei das Voranstellen von „Truisms“, geballten Wahrheiten, wie sie beispielsweise die Künstler Lawrence Weiner oder Jenny Holzer auf Wände schreiben oder in Form von Neonschriftbändern über diese laufen lassen. Wie Buchinitialen leiten die von Zischler herausgeklaubten Rosinen-Aphorismen und Denkanstöße weit größere Komplexe ein, manchmal auch zu weite, wenn etwa der Erfinder des apodiktischen Satzes „Das Medium ist die Botschaft“, der kanadische Medienguru Marshall McLuhan, disparate Evolutionen von Jahrtausenden in einen einzigen Satz ballt: „Mit dem Schreiben auf Papier kam die Straße. Straße und Papier bedeuteten das Organisieren auf Distanz: Armeen, Im­pe­rien und das Ende von Stadtmauern.“