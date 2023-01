Reform im Louvre : Schafft endlich einen separaten Parcours für Mona Lisa!

Aktualisiert am

Im Juni 2022 hat der Louvre diskret eine Obergrenze von 30.000 für die Zahl seiner täglichen Besucher eingeführt. Vor der Pandemie verzeichnete das größte Museum der Welt an manchen Tagen mehr als 45.000 Eintritte, im Rekordjahr 2018 hatten sie sich auf 10,2 Millionen summiert. Nachdem die Besucherzahl 2020 und 2021 auf fast ein Viertel zusammengeschnurrt war, ist sie 2022 auf 7,8 Millionen hochgeschnellt. Der Standortvorteil als museales Kronjuwel der „Euromonitor 2022“ zufolge meistbesuchten Stadt der Welt sowie ein außerordentlich kunstsinniges, ausgehfreudiges lokales Publikum haben dem Louvre letztes Jahr eine Auslastung fast auf Vor-Pandemie-Niveau beschert. Dasselbe gilt für alle größeren Pariser Mu­seen: Ihre Besucherzahlen lagen 2022 nur noch zwischen zehn und zwanzig Prozent unter jenen von 2019. Wobei im Fall des Louvre der überdurchschnittlich hohe Anteil ausländischer Besucher hinzukommt, die längst noch nicht in den üblichen Scharen zurückgekehrt sind. Die jährlich rund sechshunderttausend Chinesen etwa sind seit 2020 fast sämtlich ausgeblieben – mit dem abrupten Ende von Xi Jinpings Null-Covid-Strategie dürften sie erst jetzt allmählich wieder anreisen.

Eine Rückkehr zum „Normalzustand“ zeichnet sich also ab – und hier nun hat die 2021 angetretene Museumsleiterin Laurence des Cars, eine – wie sie es jüngst im Interview mit dem „Journal des Arts“ ausdrückte – „kleine Revolution“ angestoßen: „Ich bin die erste Präsidentin des Louvre, die sich für eine Regulierung der Besucherzahl starkmacht. Letztere darf nicht der einzige Maßstab für Erfolg sein: Wir müssen wegkommen von der Faszination für Zahlen und wieder einen Gleichgewichtspunkt finden, der der Begegnung zwischen dem Publikum und den Sammlungen förderlich ist.“ Angesichts der gedankenlosen Fixierung auf das Setzen immer neuer Besucherrekorde, welches in Frankreich vielerorts (und gerade im zuständigen Ministerium) als Maßstab einer erfolgreichen Kulturpolitik dient, ist das in der Tat eine Revolution. Und eine, die es zu begrüßen gilt: Endlich steht nicht mehr der Anstieg der Zahlen, sondern die Güte des Museumsbesuchs im Mittelpunkt der Reflexion. Fragt sich nur, ob Quoten das adäquate Mittel für Qualitätssteigerung sind.

Vier Lösungen des Problems

Gefragt, was er von der Beschränkung der Besucherzahl halte, gibt Didier Rykner eine nuancierte Antwort. Der Gründer der Online-Kunstzeitung „La Tribune de l’Art“ ist ein scharfer Beobachter (und oftmals Kritiker) der Art und Weise, wie der Louvre mit dem Besucherandrang umgeht. „Der Riesenpalast mit seinen fast 73.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist mitnichten überfüllt“, führt der Journalist aus. „Der zweite Stock mit den Sälen für französische und für nordeuropäische Malerei ist oft nur spärlich besucht. Mit Poussin oder Vermeer findet man sich mitunter im Tête-à-Tête! Dasselbe gilt für das Département des Objets d’art im Richelieu-Flügel. Hingegen ist die Grande Galerie heillos überrannt. Das Museum steht also nicht als Ganzes unter Wasser, sondern ist nur in bestimmten Abteilungen überflutet.“