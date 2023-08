Die vorsichtig formulierte Mitteilung des British Museum „in Bezug auf fehlende, gestohlene und beschädigte“ Gegenstände aus der Sammlung wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Die Zu­rück­hal­tung könnte sich rächen. Gleich nach dem Bekanntwerden des Delikts hat der Informationsmangel die britische Presse zu Spekulationen über den Umfang und den Wert des Schadens verleitet. Auf den sozialen Netzwerken stimmen zahlreiche Nutzer in den Chor ein, der sich hämisch zu dem Umstand äußert, dass die im Zusammenhang mit der Restitutionsdebatte gelegentlich als größter Hehler der Welt beschimpfte Institution nun selbst Opfer einer Raubaktion geworden sei.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Nach Auskunft des Museums ist seit „früher in diesem Jahr“ bekannt, dass ihm eine von einem Sprecher der F.A.Z. gegenüber als „erheblich“ bezeichnete Anzahl von kleinen Objekten aus der Zeit zwischen dem fünfzehnten Jahrhundert vor Christus und dem neunzehnten Jahrhundert nach Christus abhanden gekommen sind, darunter Gold- und Halbedelsteinschmuck sowie Glasgegenstände. Es handelt sich wohl im Wesentlichen um Antiken, die der Pressemitteilung zufolge nicht ausgestellt gewesen seien und hauptsächlich Forschungszwecken gedient hätten. Das Museum will mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht preisgeben, wie der über einen längeren Zeitraum entstandene Verlust zutage getreten ist.

Der Verkäufer benutzte ein Pseudonym

Der Kurator der griechischen Sammlungen des Museums, Peter Higgs, ist inzwischen entlassen, aber nicht festgenommen worden. Das Museum will rechtlich gegen ihn vorgehen. Der „Telegraph“ meldete am Donnerstag, ein Antiken-Experte, der anonym bleiben wolle, habe das British Museum durch einen Mittelsmann bereits vor drei Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass ein Mitarbeiter Objekte aus dem Bestand auf eBay anbiete. Der Verdacht des Informanten sei durch ein römisches Schmuckstück geweckt worden. Dem „Telegraph“ zufolge kommt ein Großteil der Objekte aus dem umfangreichen Nachlass des Antiquars Charles Town­ley, den das Museum 1805 erworben hat. Der Verkäufer habe ein Pseudonym benutzt, dessen Paypal-Konto sei jedoch unter dem Namen eines Mitarbeiters des British Museum registriert.

Dass die für Wirtschaftsdelikte zuständige Abteilung der Londoner Polizei ermittelt, lässt Diebstahl zum Zweck des Verkaufs vermuten. Experten haben gegenüber den britischen Medien die Befürchtung geäußert, dass die Sachfahndung nach dem als „unbezahlbar“ bezeichneten Diebesgut in vielen Fällen zu spät komme, da das Gold womöglich bereits eingeschmolzen worden sei. Bemängelt wird auch, dass das British Museum nicht früher an die Öffentlichkeit getreten sei oder dem Handel Bilder der vermissten Gegenstände zugänglich gemacht habe.

Inzwischen hat das Museum verschärfte Sicherheitsmaßnahmen eingeführt und ei­ne unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben. Mit der Leitung sind der Wirt­schafts­an­walt Sir Nigel Boardman, ein ehe­ma­li­ges Kuratoriumsmitglied des British Mu­seum, und die Präsidentin der britischen Verkehrspolizei betraut worden. George Osborne, der ehemalige konservative Finanzminister, der seit knapp zwei Jahren dem Kuratorium vorsteht, nannte drei Prioritäten: die gestohlenen Artefakte zurückzubekommen; festzustellen, wie der Vorfall hätte verhindert werden können; und mit „was immer an Investitionen in Sicherheit und Inventarisierung erforderlich“ sei, sicherzustellen, dass derartiges nie wieder vorkomme. Der Hinweis auf die Bestandsaufnahme deutet darauf hin, dass die in einem Abstellraum bewahrten Objekte nicht richtig erfasst waren, sodass sie lange nicht vermisst wurden.

Misslich ist freilich auch der Zeitpunkt der Bekanntgabe kurz nach der Rücktrittsankündigung des Direktors Hartwig Fischer, dessen für 2024 avisiertes Ausscheiden jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen soll. Fischer entschuldigte sich im Namen des Museums für den „höchst ungewöhnlichen Vorfall“. Dem Freundeskreis schrieb er, er habe schwierige Neuigkeiten mitzuteilen. Diese Neuigkeiten dürften dem Museum noch manche Schwierigkeiten bereiten.