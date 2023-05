Wenn Ende der kommenden Woche in Venedig die 18. Architekturbiennale eröffnet, wird vieles anders sein als sonst. Sie ist die erste Biennale, die vom Paradox des Bauens in den Zeiten des Klimawandels handeln wird, vom Drama der aktuellen Architektur, das man relativ einfach auf einen Nenner bringen kann: Gebäude sind, wenn man den Bau und ihren Betreib zusammenrechnet, für 40 Prozent aller klimaschädlichen Emissionen verantwortlich, allein die Zementherstellung verursacht sieben Prozent aller Treibhausgase, weswegen so wenig wie möglich neu gebaut werden sollte.

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Angesichts der Entwicklung der Weltbevölkerung wird man aber gleichzeitig so viel Wohnraum schaffen müssen wie noch nie. Laut einer Studie der Vereinten Nationen wird sie bis 2057 von heute acht auf zehn Milliarden Menschen anwachsen; China hat in drei Jahren mehr Beton als Amerika in den vergangenen einhundert Jahren verbaut, und um alle Menschen unterzubringen, die in die Ballungsräume strömen, werde man bis zu einer Milliarde Wohneinheiten bauen müssen. Aber wie soll man das tun, ohne den gebeutelten Planeten weiter zu belasten – und wo?