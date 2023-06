Pünktlich zu Neujahr 1885 kam der aufstrebende deutsche Künstler Max Klinger in Paris an, um sich im damaligen Mekka der Kunstwelt zu beweisen. Und auf was zielte man, wenn man es nicht mit den damals noch verrufenen Impressionisten hielt? Auf den Salon, die jährliche Pariser Leistungsschau der etablierten Kunst. Bei der Überlegung, wie er dort Eindruck machen könnte, kam Klinger auf zwei effekthascherische Ideen: ein Gemälde im Riesenformat und ein Thema, mit dem er dem Pariser Publikum schmeicheln konnte. So entstand die fast dreißig Quadratmeter große Arbeit „Das Urteil des Paris“.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

Nun war dieses Motiv ein altbekanntes, weshalb die Namensgleichheit von Stadt und Protagonist nicht als besonders originell empfunden wurde, und was Fläche anging, hatte der Salon schon Größeres gesehen. Klingers Werk fiel durch, als es 1887 ausgestellt wurde. Da war er schon wieder in Berlin und hatte das in den anderthalb Pariser Jahren begonnene, aber dort nicht beendete Bild eigens wieder in die französische Hauptstadt schaffen lassen. Was sich angesichts der Tatsache, dass Klinger nicht nur auf Übermaß setzte, sondern durch Einbeziehung plastischer Elemente auch sein Können als Bildhauer vorführen wollte, als besonders heikles Unterfangen erwies.

Denn auch wenn „Das Urteil des Paris“ sich aus sieben Leinwänden zusammensetzt – der zentralen von mehr als sechs Meter Breite und fast zweieinhalb Meter Höhe und sechs schmalen rundherum – und somit demontiert transportiert werden konnte, ist das Ganze doch gerade durch Auf- und Abbau schwer in Mitleidenschaft gezogen worden: Klinger ließ das Ensemble zwölf Mal reisen, ehe es 1901 endlich seine feste Heimat im Wiener Museum Belvedere fand.

Von dort ist das Bild nun ins Museum der bildenden Künste Leipzig gelangt, also in Klingers Heimatstadt. Das hat gute Tradition, denn schon 1938 trennte sich das Belvedere zugunsten Leipzigs dauerleihweise von Klingers zehn Jahre später entstandenem und noch etwas größerem „Christus im Olymp“ (im Tausch gegen ein Landschaftsbild des damals in Wien höher geschätzten Carl Schuch). Seitdem ist der gigantische Mythenmix ein Höhepunkt der Leipziger Dauerausstellung, obwohl er schwere Kriegsschäden davongetragen hatte. Die wurden vor anderthalb Jahrzehnten von einem vierzehnköpfigen Restauratorenteam unter Leitung von Rüdiger Beck beseitigt. Das hat das Belvedere bewogen, jetzt auch das „Paris-Urteil“ leihweise nach Leipzig und in Becks Hände zu geben.

Das Urbild der Klinger’schen Riesenformate tritt nun neben seine Nachfolger

Denn dieses Werk braucht ebenfalls eine Restaurierung, und wo hätte man ein mit den spezifischen Herausforderungen der Klingerschen Monumentalkunst erfahreneres Team als dort? Und zudem schätzt man Klinger in Wien auch heute noch nicht so sehr, weshalb das Bild sich seit 2017 im Depot befand. In Leipzig dagegen trifft es nicht nur auf „Christus im Olymp“, sondern noch auf ein drittes Großformat: „Die Kreuzigung Christi“ von 1890. Beide späteren Bilder sind ohne das erste Experiment undenkbar (Berglandschaften als Schauplatz!); zu­sammen gezeigt jedoch wurden sie noch nie.

Mehr zum Thema 1/

Trotzdem wurde Leipzig von dem Wiener Angebot überrascht, und es galt, binnen kürzester Zeit die erforderlichen Mittel von 100.000 Euro aufzutreiben – keine Summe, die ein städtisches Museum in der Portokasse hätte. Zwei Geldgeber wurden gefunden; einer, die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, hat schon die Wiederherstellung des „Christus“ ermöglicht, hinzu tritt das Engagement der Karin und Uwe Hollweg Stiftung aus Bremen. Und so wird „Das Urteil des Paris“ bis Ende ­August im Museum nun öffentlich restauriert. Danach wird das Bild als Dank für mindestens fünf Jahre in Leipzig verbleiben. Mit Hoffnung auf noch längere Dauer, falls Wien sich nicht plötzlich wieder für Klin­ger begeistert.