Ihr wohl faszinierendstes Foto zeigt sie selbst, sitzend, in einer Badewanne. Sie ist eine schöne, junge Frau, gerade 38 Jahre geworden, mit einem klar strukturierten Gesicht, großen Augen, hervortretenden Wangenknochen. In der Schwarz-Weiß-Aufnahme schimmert ihr Lippenstift leicht metallisch, in ihrem Ausdruck sind Verletzlichkeit und Trotz. Mit dem rechten Arm umgreift sie ihren Körper, die mit einem Wasch­handschuh überzogene Hand reinigt die linke Schulter. Ihr Blick reicht in eine unklare Ferne. Auffällig ist die schmutzige Badematte, auf der schwere, schlammverschmierte Lederstiefel mit großen Schnal­len stehen. Auf einem Hocker liegt ihre Militäruniform. Am Rand der Wanne steht seltsamerweise ein gerahmtes Porträt von Adolf Hitler.

Die Aufnahme ist kein Schnappschuss, fotografiert hat David E. Scherman, ihr elf Jahre jüngerer Begleiter und ge­legentlicher Liebhaber, der für das „Life“-Magazin arbeitete. Sie machte von ihm ein ähnliches Bild in der Badewanne. Es ist der 30. April 1945, jener Tag, an dem sich Hitler durch feigen Freitod seiner Verantwortung entzog, und es ist Hitlers Badewanne, in der die Fotografin Lee Miller sitzt, in Hitlers Privatwohnung am Prinzregentenplatz 16, mitten in München, im bürgerlichen Bogenhausen. „Ein gewöhnliches, altmodisches Eckhaus“, eine Wohnung im zweiten Stock mit drei Zimmern zur Straße, die „weder Eleganz noch Charme“ hat, schreibt Miller in ihrem „Hitleriana“ überschriebenen Bericht für „Vogue“. Das Modemagazin war lange ihre publizistische Heimat.

Geboren als Elisabeth Miller, wächst sie in einer privilegierten Familie in der Kleinstadt Poughkeepsie am Hudson River auf, zwei Stunden nördlich von New York. Sie ist das mittlere Kind, hat zwei Brüder und eine liebevolle, enge Beziehung zu ihrem Vater. Der Ingenieur mit hessischen Vorfahren hat ein Faible für Fotografie, in seine Tochter ist er vernarrt, er nennt sie „Li Li“, später „Te Te“ und „Bettie“, sie sitzt oft Modell für ihn. Als sie 21 Jahre alt ist, fotografiert er sie nackt, die Beine eng aneinander, ihr Körper ist androgyn, ihr Kopf ins Profil gedreht.

„Ich war sehr, sehr hübsch. Ich sah aus wie ein Engel, aber innerlich war ich ein Teufel“, wird sie später sagen. Spätestens in der Pubertät wird ihr Poughkeepsie zu klein, das sie nur noch „P’ok“ nennen wird, sie fliegt von mehreren Schulen und landet in Manhattan. Sie stürmt über die Straße, übersieht einen Wagen, ein Mann kann sie gerade noch zurück­reißen. Der Mann ist Condé Montrose Nast, Verleger der „Vogue“. Wenig später erscheint die „Vogue“ mit ihrem Bild auf dem Cover. Der französische Illustrator Georges Lepape zeichnet sie mit riesigen Pupillen, die den Käuferinnen geradezu in die Seele starren, mit einem lilafarbenen Hut, in dessen Mitte ein Diadem steckt, das auch als Dolch verwendet werden könnte, während im Hintergrund die Lichter einer Avenue leuchten. Ihr Gesicht, ihr Ausdruck, ihr Look fassen ein Lebensgefühl Ende der Zwanzigerjahre und befeuern dieses zugleich verführerisch.

„Aus irgendeinem Grund möchte ich immer lieber woanders sein. Das ist ganz einfach meine Ruhelosigkeit – mein juckender Hintern“, schreibt sie in einem Brief. Zwei Jahre später lebt sie in Paris und ist umgeben von den Surrealisten. Von Man Ray, dem großen Fotopionier, will sie lernen. Bald aber ist der 17 Jahre Ältere auf sehr süchtige Art in sie verliebt. Sie werden ein Paar. Sie lernt, und schnell zeigen sich ihre Impulse in den gemeinsamen Arbeiten.