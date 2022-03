Kunstsammlung Schedlmayer Wien : Leben im Totalkunstwerk

Was wird uns bloß so ruinieren? Karl Hofers „Drei Mädchen am Fenster“, 1939 Bild: VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Drei nahezu unbekannte Gesamtkunstwerke sind derzeit im Wiener Museum Leopold zu entdecken. Das erste ist die rekonstruierte Ausstattung der 1912 vom Architekten Otto Prutscher umgebauten Villa Rothberger im Biedermeierstädtchen Baden bei Wien, mit Malerei, Mobiliar und tausenderlei Mobilien. Das zweite Gesamtkunstwerk ist die Translozierung der zweihundert schönsten Stücke dieser über Jahrzehnte durch das Besitzerpaar Fritz und Hermi Schedlmayer zusammengetragenen Sammlung, die in ihrer klug kuratierten Neukompilation im Museum einen lebendigen Eindruck dessen vermittelt, wie das im selben Haus gezeigte „Wien um 1900“ auf individueller Ebene alle Lebensbereiche durchdrang. Das dritte Gesamtkunstwerk endlich bildet die Malereisammlung der beiden Schedlmayers, die in dieser Zusammenstellung ihresgleichen sucht.

Geld und Sachverstand hierfür waren reichlich vorhanden. Der 2013 verstorbene Fritz Schedlmayer vertrieb Diagnostika der Nuklearmedizin, die ihm 2018 nachfolgende Siebenbürgnerin Hermi verfasste Bücher über den im Schatten der Heroen der Wiener Architekturmoderne, Koloman Moser und Josef Hoffmann stehenden Prutscher, der ihre 1989 erworbene Villa bis in die Griffe des Speisezimmerlifts, die Ausmalung und Möblierung der Zimmer und die letzte Pflanze des Gartens gestaltete.

Die Manie des Totalkunstwerks, keinen Quadratzentimeter an Haus und Leib der Bewohner ungeformt zu lassen – es wurden teils auch Reformkleider für diese designt –, geht weit: Die ausgestellten Entwürfe Prutschers für den Weihnachtsschmuck der Villa sind nur die Spitze des Eisbaumes. Dennoch entspricht er stets weitestgehend den Wünschen der Auftraggeber, passt seine Formen an Lokales und an die starke Biedermeiertradition Wiens an, ist ein Gestaltungs-Mann ohne Eigenschaften. Sein berühmtestes Erzeugnis offenbart dies: Ein Prutschersches Stängelglases, seit 1907 produziert, erzielte schon vor Jahren 14.500 Euro. Sein Stiel besteht aus jeder Glasbläserphysik spottenden, übereinandergestellten Würfeln aus klarem und gefärbtem Glas, ist also erkennbar eine auf die Spitze getriebene Hommage an den sogenannten Quadratl-Hoffmann der Wiener Designelite. Der Stängelglaskelch jedoch zitiert in Form und Schliff die populären Wiener Biedermeiergläser. Im Museum Leopold wird das traditionell moderne Wunderkammerglas mitsamt dem Rest der stets stilwandelnden Inneneinrichtungen Prutschers wie eine Reliquie präsentiert.

Im dritten der vier Säle wird dann die Malereisammlung der Schedlmayers ausgestellt, nicht ohne immer wieder im Sinne der Epochenräume großer Museen von eingestreuten Möbelstücken aufgelockert zu werden, gerade so, wie die Bilder in der Villa eben nicht in einem sterilen Weißen Kubus hingen, sondern mit ihnen gelebt wurde. Und gebadet, denn ein besonders prachtvolles Werk des Symbolismus, die „Sinnierende“ des Schweizers in München, Adolf Frey-Moock, hing jahrzehntelang im Badezimmer, ohne dass die Schwaden von Badedämpfen sichtlichen Schaden angerichtet hätten – man muss sich das Leben im Gesamtkunstwerk wohl wie in der Münchner Villa Stuck vorstellen, wo die vielen Bilder im Raucherzimmer ebenfalls permanent in Nikotin- und Weihrauchwolken gehüllt waren.

Ein Joch aus Farbe auf den Schultern

Spitzenwerke des Expressionismus wie das 1913 entstandene große Pastell „Sitzende Frau vor einem Ofen (Erna)“ Ernst Ludwig Kirchners oder Badende von dessen Kollegen Erich Heckel und Otto Mueller gibt es hier. Das eigentlich spannende sind jedoch für deutsche Augen die auszumachenden Entdeckungen innerhalb der österreichischen Moderne. Für austriakische Verhältnisse mag die Sammlung stilistisch moderat sein, gewissermaßen eine Kompromiss-Moderne: Immer ist die menschliche Gestalt noch zu erkennen, gelten Kompositionsgesetze fort. Die erstaunlichen Freiheiten nehmen sich Maler wie der Kärntner Franz Wiegele in den Details.