Unter der neuen Direktorin Ann Demeester gab das Kunsthaus Zürich Mitte März ein Strategiepapier zur Provenienzforschung heraus, das kulturpolitisch höchst bemerkenswert ist. Unter dem massiven Druck der Öffentlichkeit und der Politik ist das größte Kunstmuseum der Schweiz endlich zu der Einsicht gelangt, dass es eine Neubewertung der Herkunft seiner Werke vornehmen muss. Bereits 1998 hatte die Schweiz die Washingtoner Erklärung unterschrieben, welche den grundsätzlichen Umgang mit von den Nationalsozialisten beschlagnahmten und später nicht rückerstatteten Kunstwerken regelt. Diese Art von Kunstraub gilt seit 1945 völkerstrafrechtlich als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Doch das Kunsthaus hatte es nicht eilig damit, eventuell unrechtmäßigen Kunstbesitz aufzuklären. Denn erst 2019 wurde eine feste Stelle für Provenienzrecherchen eingerichtet, die der Erforschung von Geschichte und Herkunft der Werke dient.

Doch nun findet in Zürich ein Paradigmenwechsel statt, indem eine neue Strategie sowohl für die eigene Sammlung als auch für die Dauerleihgaben präsentiert wird. Es solle „professionelle Prüfstandards“ geben sowie Bemühungen um „faire und gerechte Lösungen“ gegenüber den Opfern oder ihren Erben. Da betont wird, dass diese Vorhaben neu seien, liest sich dies wie ein Eingeständnis, dass es solche Bestrebungen bisher nicht gegeben hat. Die Ideen gehen in die richtige Richtung und sind begrüßenswert, doch einiges bleibt halbherzig und sprachlich ungenau.

Wie soll Raphael Gross 203 umstrittene Bührle-Bilder in einem Jahr überprüfen?

Zur personellen Verstärkung wurden gerade zwei zusätzliche Stellen für die Provenienzforschung ausgeschrieben, und der Kantonsrat von Zürich wird das ganze Projekt wohl mit einer Million Franken unterstützen. Allerdings handelt es sich nicht um feste, sondern nur um befristete Stellen. Für die Bewertung der bisherigen Provenienzrecherchen zu den besonders umstrittenen 203 Dauerleihgaben aus der Stiftung Bührle konnte der Schweizer Raphael Gross gewonnen werden. Er ist Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum in Berlin. Als erster unabhängiger Experte soll er innerhalb eines Jahres und somit zwangsläufig stichprobenartig die Erforschung der im neuen Erweiterungsbau ausgestellten Privatsammlung auf „NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut“ überprüfen.

Unter diesem Begriff versteht das Kunsthaus Zürich ausdrücklich nicht mehr nur solche Kunst, die insbesondere jüdischen Sammlern zwischen 1933 und 1945 auf deutschem Boden unmittelbar durch Beschlagnahmung, Raub und Zwangsverkauf entzogen wurde. Das Museum zielt mit dem Terminus nun auch auf sogenanntes Fluchtgut, das jene Eigentümer, die noch rechtzeitig vor der Festnahme oder gar Ermordung durch die Nazis fliehen konnten, in die Schweiz brachten. Da sie ihre existenziellen Grundlagen durch die erzwungene Flucht meist verloren hatten, mussten sie ihren teils geretteten Kunstbesitz in der Schweiz veräußern, was Händler und Käufer ausnutzten. Das Kunsthaus will solche Opfer oder ihre Erben ausfindig machen und nach einer „fairen und gerechten Lösung“ suchen, was fallspezifisch auch Entschädigung oder Restituierung der Werke umfassen kann, selbst wenn laut aktueller Rechtslage kein Anspruch auf Rückgabe besteht.