Ausstellung zum männlichen Akt : Die nackte Wahrheit war griechisch

Die nackte „Judith“ von Jan van Hemessen hat etwas Irritierendes, wie sie da in der von Christine Demele kuratierten Ausstellung „Manns-Bilder. Der männliche Akt auf Papier“ der Bremer Kunsthalle entschlossen ins Bildinnere stapft. Auf dem Kupferstich von 1535 zeichnet sich die durchtrainierte Renaissance-Heldin wie die Schauspielerin Jella Haase als Stasiagentin Kleo in einer aktuellen Filmserie durch breite Schultern, wohlmodellierte Oberarme und pralle Waden aus.

Stefan Trinks

Der eher männlich wirkende Körper in den vertrauten Umrissen einer Frau ist tatsächlich einer: In Dürers und Hemes­sens sechzehntem Jahrhundert gab es noch kaum weibliche Modelle, es sei denn, der Künstler nahm die eigene Ehefrau oder eine Magd zu Hilfe. In den meisten Fällen musste pragmatisch ein Werkstattgehilfe Modell stehen oder eben die künstlerische Imagination ausreichen, die eine römische antike Statue kurzerhand per Skizze oder eidetischem Bildgedächtnis in die gewünschte Form brachte.

Licht und Schatten auf dem Körper von Hellas bis Rembrandt

Da aber die römischen Statuen nahezu durchgängig Kopien nach griechischen Originalen sind, erinnert die Ausstellung an einen oft vergessenen Grundbestand der Kunst: Bis zum Bruch mit dem „griechischen“ Menschenbild durch seinen Missbrauch in totalitären Systemen war der hellenische Körper die perfekte Einheit aus ernsthaftem Studium der Anatomie und Feier der Schönheit. Der gräzisierende Akt war die Basis beinahe jeder Darstellung von Menschen, sei es in Barock, Klassizismus, dem ungezügelte Erfolge feiernden Nudismus im Jugendstil um 1900 oder den scheinbar so entge­gengesetzten Expressionismen und Neoklassizismen der Zehner- und Zwanzigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts.

Es ist aber beileibe nicht nur der ma­kellos schöne und dadurch oft auch langweilige Körper, der von den Künstlern verewigt wurde; gerade die griechische Skulptur legte enormen Wert auf Schultern, Knie und Füße, weit weniger auf primäre Geschlechtsmerkmale der Männerakte, die in der griechisch-römischen An­tike ohnehin größenmäßig unterdurchschnittlich gezeigt wurden. Wohldurchgeformte Körperlandschaften im Bereich der Schultern, der Kniezone um die Patella oder eben der Waden und Füße erlaubten den Künstlern, das Spiel des Lichts auf den zahlreichen Höhen und Tiefen dieser Körperlandschaften tanzen und den Marmorstein leicht werden zu lassen.

Auch wenn das Auftaktblatt der Ausstellung, Hendrick Goltzius’ „Großer Herkules“ von 1589, wegen seiner ungezählten über den gesamten Körper verstreuten Knubbel schon in seiner Zeit als „Knollenmann“ bespöttelt wurde, weil er wie die aus rundlichem Gemüse und Kartoffelknollen zusammengesetzten Figuren Arcimboldos wirkte, bleibt auch in diesem Extrembeispiel eines erkennbar: Selbst im überzeichnetsten Manierismus äußert sich noch diese „griechische“ Freude am Lichtspiel auf den Körpererhöhungen. Und wenn die Schau listig immer wieder Brechungen des Ideals etwa in der japanischen Grafik von Katsushika Hokusai aus dem achtzehnten Jahrhundert in seinem nicht geschönten „Selbstporträt als alter Mann“ oder japanische Holzschnitte der unförmigen Sumoringer-Fleischberge oder auch Rembrandts faszinierende Radierung eines keineswegs sonderlich idealisierten „Auf dem Boden sitzenden Nackten“ oder eines „Akts vor Vorhang“ (beide aus dem Jahr 1646) oder mit Max Beckmanns aquarellierter Lithographie „Schlafender Athlet“ (aus der Folge „Day and Dream“) von 1946 gar ein embryonal zusammengekrümmtes und verletztes muskulöses Mannsbild - Baselitz´ beschädigte Heroen lange vorwegnehmend - einschmuggelt, bestätigen die Ausnahmen hier die Regel: Die Markanz und der Blick fürs Detail des männlichen Akts schlagen auch in Altersdarstellungen die makellos reine Schönheit.

Denn erkennbar ist im Bremer Kapitel „Götter und Heroen“ die gezeigte Nacktheit in Marcantonio Raimondis makellosem „Apollo und Admet“ von 1506 oder in Gian Domenico Tiepolos schon fast gruselig schönem, weil nicht alterndem Dorian-Gray-„Bacchus“ eine heroisch ideale, wie der Archäologe Nikolaus Himmelmann das in seinem Opus magnum gültig fasste. Für Jusepe de Riberas derangierten „Trunkenen Selen“ gilt das dagegen nicht, obwohl er ebenfalls eine Gottheit darstellt, aber eben gebrochen.