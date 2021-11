Nicole Eisenman in Bielefeld : Die Erfindung des drastischen Realismus

Nicole Eisenmans „Night of the cheer with a spray of Bullets“, 2005. Bild: Privatsammlung Berlin

Wenn in der Politik dieser Tage von Zukunftsprojekten für die Zwanzigerjahre die Rede ist, richtet sich der Blick reflexartig und mit einer gewissen Bangigkeit in die Zwanziger des vorigen Jahrhunderts zurück, auch wenn man sie golden genannt hat. In der Gemengelage der Weimarer Republik und ihrer extremen Labilität erblühte die Kunst, drehte sie regelrecht auf – sie steigerte sich an all den Krisen, schuf messerscharfe Bilder einer heillos gespaltenen Gesellschaft und setzte zugleich die Idee der hehren Kunst unter Druck. Bevor ihr die Luft abgedreht wurde. Was immer die zeitgenössische Kunst an Gegenwartsdiagnose und kritischem Impuls zu bieten hat, ist in dieser Dekade in Fülle vorgezeichnet, findet seine Vorläufer in Dadaismus, Neuer Sachlichkeit und plakativer Politkunst. So bezeugt es eindrucksvoll das Werk der Amerikanerin Nicole Eisenman: Kaum jemand aus ihrer Generation lässt ein allgemeines Unbehagen so gegenwärtig erscheinen und versteht zugleich die Gegenwart so treffsicher aus der (Kunst-)Geschichte heraus wie die Künstlerin des Jahrgangs 1965.

Auch als Bildhauerin hat sich Eisenman zuletzt profiliert, sei es museal mit rohen Köpfen aus Aluminium, Bronze, Gips und Stahl wie vor einigen Jahren in der Kunsthalle Baden-Baden, sei es im öffentlichen Raum wie bei den Skulptur Projekten Münster 2017. Nachdem ihre Figurengruppe dort mehrfach von Vandalen mit Hakenkreuzen und homophoben Symbolen beschmiert und beschädigt worden war, hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, um den ungewöhnlichen Brunnen an der Promenade mit privaten und öffentlichen Mitteln für die Stadt anzukaufen. Nicht weniger als 650.000 Euro wurden gesammelt, die Künstlerin verzichtete auf ein Honorar (F.A.Z. vom 13. April), kürzlich ist der „Sketch for a Fountain“ mit seinen queeren Figuren mit einem Volksfest der Öffentlichkeit übergeben worden.

Treffen, trinken, trauern, aneinander vorbei leben

Eine packende Retrospektive widmet die Kunsthalle Bielefeld jetzt der Malerin Nicole Eisenman mit rund achtzig Werken, die Schau geht auf eine Kooperation mit dem Aargauer Kunsthaus, der Fondation Vincent van Gogh in Arles und dem Kunstmuseum Den Haag zurück und konzentriert sich damit auf das Kerngeschäft der Künstlerin. Sie verhandelt in kleinen und großen Formaten, was eine offene Gesellschaft seit einiger Zeit umtreibt: soziale Schieflagen, eine Boheme in Armut, Feminismus, Transsexualität, neuerdings auch das ökologische Klima. Dazu tauchen immer wieder Allegorien des Ateliers und das lustvolle Metier der Malerei auf. In frühen Riesenbildern dekliniert Eisenman eingangs Ismen und Stile im Ausgang der Moderne und illustriert das Abenteuer der Malerei als Berufung auf schwerem Gewässer, die sich durch nichts und niemanden in Seenot bringen lässt. Jüngeren Datums ist ein Bild wiederum mit einer Barke, die auf öligem Gewässer geradewegs in den Abgrund steuert. Ein Bild wie zur jüngsten Klimakonferenz.