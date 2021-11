Manifesta 2026 im Ruhrgebiet : Wie China auch die Kunstwelt dominiert

Wenn Hedwig Fijen über die Manifesta spricht, die sie 1996 mitbegründet hat, fällt das Wort Kunst im Gespräch einigermaßen nachgeordnet. Die Geschäftsführerin der europäischen Wanderbiennale denkt Ausstellungen in einem soziologischen Jargon, nennt urbane Transformationsprozesse, Wissensproduktion und recherchebasiertes Kuratieren als Movens. Mit der Manifesta verbinde sich der Anspruch, die Gegenwart exemplarisch sichtbar zu machen, eine Geschichte zu erzählen, die aus dem jeweiligen Standort hervorgeht und zugleich die aktuellen gesellschaftlichen Diskurse spiegelt. Jedenfalls gehe es bei dieser tourenden und darin singulären Biennale nicht bloß darum, in einer weiteren Schau „einfach nur Kunst zu zeigen“.

Dies mag als typische Hybris der zeitgenössischen Kunst erscheinen – die Managerin weist selbst darauf hin –, es beschreibt aber den Status quo der globalen Großausstellung und ist legitim, wenn sich dahinter kein Wortgeklingel verbirgt. Tatsächlich hat sich die Manifesta wiederholt beim Wort genommen in der Forderung an sich selbst, mit echtem Interesse in die „Local Politics“ eher strukturschwacher Regionen einzusteigen wie etwa 2018 in Palermo. Die Leitung war bezeichnenderweise dem Rotterdamer Office for Metropolitan Architecture (OMA) anvertraut worden, nicht etwa einem Kuratorenteam vom Fach. Akribisch inspizierte das Büro des Pritzker-Preisträgers Rem Koolhaas die Stadt vor Ort und legte, lange vor dem Start der Ausstellung, einen dickleibigen „Palermo Atlas“ vor, mit dem die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler konkret arbeiten sollten. Die Bestandsaufnahme dokumentiert die kulturelle, urbane und ökonomische Infrastruktur des Großraums Palermo, die Kunst trat nicht als Belegstück zur Theorie auf, sie überzeugte durch sich selbst.

Ein Coup fürs Ruhrgebiet

Erstmals seit 2002 und zum zweiten Mal überhaupt kommt die Manifesta nun 2026 wieder nach Deutschland, diesmal ins Ruhrgebiet, das eine schlüssigere Standortwahl darstellt als seinerzeit die Bankenmetropole Frankfurt (zwischenzeitlich war zuletzt übrigens auch Chemnitz, europäische Kulturhauptstadt 2025, im Gespräch). Gerade eben hat das Ruhrparlament, die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr, dem Vorhaben zugestimmt, dafür eine Million Euro bewilligt und die „Leadpartnerschaft“ übernommen. Das übrige Budget mit seinen insgesamt sechseinhalb Millionen Euro soll aus regionalen Stiftungen und dem NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft zusammengetrommelt werden. Nach der IBA – der Internationalen Bauausstellung Emscher Park in den Neunzigerjahren –, der europäischen Kulturhauptstadt 2010 und einzelnen Initiativen wie der temporären Ausstellung auf der A 40 („Die Schönheit der großen Straße“) stellt die Wanderbiennale einen Coup fürs Ruhrgebiet dar und nicht zuletzt ein gemeinschaftliches Projekt über die 53 kommunalen Kirchtürme hinweg.

Leitmotiv der Bewerbung ist mit der „Neuen Seidenstraße“ die prestigereiche chinesische Handelsroute unter dem Motto „One Belt – One Road“, die auf dem Schienenweg von Asien nach Duisburg führt: ein Thema, das in die Zukunft weist. Vielleicht ist der Masterplan von Staatschef Xi Jinping nicht so machtvoll wie der Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg, den Fijen zum Vergleich anführt. Doch taugt er als griffige Geschichte, schüttelt die Erzählung von Kohle und Stahl einmal ab und richtet den Blick auf andere Ökonomien als auf die montanen Rohstoffe: So lässt sich das Revier als „Modellregion“ für die künftige Generation erzählen.