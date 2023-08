Taucher im Erdgeschoss der Fondazione Prada in Venedig – der Film „Deep Breath“ (1999/2002) des in Neu Delhi ansässigen Medienkollektivs Raqs Bild: Marco Cappelletti

Erst Gluthitze und Trockenheit, dann Kälte und Dauerregen. Die Hitzewelle hat Südeuropa weiter im Griff, während sich der August in Mitteleuropa bisher eher wie Oktober oder November anfühlt. Einen solchen Sommer haben viele nie zuvor erlebt, und es ist klar, dass der Klimawandel Ursache der Wetterextreme ist. Dennoch wird das Phänomen in diesen Tagen oft mit dem Satz „Das Wetter spielt verrückt“ abgetan, als handele es sich bloß um ein singuläres Ereignis. Ähnlich sind auch die Reaktionen in Italien. Dort haben hundert italienische Wissenschaftler und Intellektuelle, unter ihnen der Nobelpreisträger für Physik Giorgio Parisi, einen Appell unterschrieben, der die Medien dazu aufruft, nicht nur von „schlechtem Wetter“ zu sprechen, sondern die Klimakrise als Ursache zu benennen. Nur so sei es möglich, sich dem Unvorstellbaren zu stellen und einen Ausweg zu entwickeln.

Der Klimawandel ist eine Realität, und wir müssen schleunigst Wege finden, um uns mit ihm auseinanderzusetzen, lautet auch die Botschaft von „Everybody Talks About the Weather“, der Schau der Mailänder Fondazione Prada, die sie gerade im Palazzo Ca’ Corner della Regina, ihrer Dependance in Venedig, zeigt. Vor wenigen Tagen erst hat die UNESCO empfohlen, die Lagunenstadt als gefährdetes Welterbe einzustufen. Sie ist das prominenteste Opfer des Klimawandels, ihre Bewohner sind täglich mit dessen Folgen konfrontiert. Experten meinen, sie werde in etwa 75 Jahren nicht mehr existieren. Venedig ist also eine starke Kulisse für das hochpolitische und polarisierende Thema, dem sich die von Dieter Roelstraete kuratierte Schau zuwendet. Warum hat die Fondazione Prada das nicht schon eher getan?

Die Klimakrise ist in der Kunstwelt bisher wenig präsent. Sie hat Schwierigkeiten, sich dazu zu positionieren, schließlich ist sie durch ihre Funktionsweise selbst an der Entstehung des Prolems beteiligt. Auch herrscht viel Ratlosigkeit, wie ein Phänomen, das so komplex ist wie der Klimawandel und noch immer von vielen Menschen in ferner Zukunft oder am Ende der Welt verortet wird, künstlerisch dargestellt werden könnte. Schmelzende Eismassen, verwüstete Landschaften oder Bilder von leidenden Tieren schrecken eher ab oder lähmen die Betrachter, anstatt einen Bewusstseinswandel herbeizuführen. Doch um nicht weniger geht es der Kulturstiftung der Designerin Miuccia Prada. Sie hat sich einen aufklärerisch-erzieherischen Auftrag verordnet. Ihr Publikum soll begreifen, was getan werden kann und was die Zukunft vermutlich bringt – auch in Venedig ist das der Subtext der Schau, die einen klugen Weg einschlägt, um Dilemmata zu umgehen.

Klimawissenschaftliche Überprüfung alter Meister

Künstler haben schon immer Wolken gemalt, ebenso wie Eis und Regen. Roel­straete hat in dem Palazzo mehr als fünfzig solcher, in unterschiedlichen Epochen entstandener Werke versammelt. Vordergründig geht es um die Semantik des Wetters in der Kunstgeschichte. Indem er jedoch dem Beispiel vorangegangener Ausstellungen der Fondazione folgt und die Werke mit wissenschaftlichen Informationen kombiniert, lädt er zu einer neuen, hybriden Lesart ein. Lässt man sich darauf ein, die Erklärungstafeln zu studieren, deren Daten, Diagramme und Karten das New Institute Center for Environmental Humanities der Universität Ca’ Foscari in Venedig zusammengestellt hat, dann sind die Kunstwerke Informationsquellen und Dokumente für klimatische Phänomene und Veränderungen im Ökosystem.

Ihre Fähigkeit, den Betrachter zu bewegen, wird dadurch nicht beeinträchtigt – der emotionale Erfahrungshorizont ist aber ein anderer. Monets Meisterwerk „Impression, Sonnenaufgang“ beispielsweise löst bei den meisten Menschen und bei herkömmlicher Präsentation Wohlbefinden aus. Das kommt nicht auf, wenn man dazu die Informationen liest, die der in Venedig gezeigten Reproduktion des Werks zur Seite gestellt sind. Sie deuten das blaue Morgenlicht, den Dunst, die rot aufgehende Sonne nicht als atmosphärische Interpretation, sondern als Hinweis auf industrielle Umwelteinflüsse: Monets Morgenhimmel war verschmutzt.