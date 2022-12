Ukrainische Kunst in Madrid : Im Auge des Sturms der Geschichte

Die Ausstellung ukrainischer Avantgardekunst, die derzeit im Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid zu sehen ist, war lange geplant, wurde dann aber infolge des russischen Angriffskrieges vergleichsweise kurzfristig verwirklicht. Francesca Thyssen-Bornemisza, Aufsichtsratsmitglied im von ihrem Vater gegründeten Museum, startete die Whatsapp-Gruppe „Museums for Ukraine“, zu welcher der ukrainische Kunsthistoriker Konstantin Akinscha sowie die Kuratorin des Ukrainischen Nationalmuseums Olena Kaschuba gehörten, die seit Jahren den ukrainischen Modernismus erforschen. Putins eliminatorische Kriegsführung, die auch auf die Zerstörung und Plünderung ukrainischer Museen abzielt, hat deutlich gemacht, dass die sich verteidigende Ukraine obendrein ihre Erzählung als Kulturnation anschaulich machen und verteidigen muss. Als Startpunkt der Kunstschau, die dies leistet und nebenbei Spitzenwerke vor russischem Beschuss sichert, ist das Thyssen-Bornemisza schon deshalb prädestiniert, weil es ihr etliche Werke ukrainischer Avantgardisten aus den eigenen Beständen beisteuern konnte.

Der Titel „Im Auge des Sturms“ bezeichnet die Umstände der Entstehung der Auswahl von rund siebzig Werken aus dem Ukrainischen Nationalmuseum, aber auch aus dem Museum für Theater, Musik und Kino in Kiew, ebenso wie die ihrer gegenwärtigen Präsentation. Modernistische Kunst kam in Kiew, Charkiw und Odessa in der Spätphase des Russischen Reichs nicht evolutionär-organisch auf wie in Westeuropa, als Fortsetzung des Impressionismus, sondern sprunghaft und plötzlich, wobei Postimpressionismus, Futurismus, Kubismus nahezu synchron auftraten, koexistierten und mutierten. Das vergegenwärtigen eingangs die pastos-kubistische Landschaft und das folkloristisch inspirierte „Karussell“ von dem Begründer des ukrainischen wie russischen Futurismus, David Burljuk, der nach dem Oktoberumsturz nach Amerika emi­grierte. Oder das postcezannistische Frauentrio und kubistische Landschaften von Alexandra Exter mit ihren Verbindungen sowohl nach Moskau wie nach Paris, wohin sie 1924 auswanderte. Die vielleicht größte Strahlkraft entfaltete Oleksandr Bohomasow, dessen plastisch bewegte, facettierte Landschaftsgemälde oder als tanzende Schriftzeichen entworfene menschliche Figuren einen Höhepunkt des Kubofuturismus bilden.