Was Documenta und Netanjahu vereiteln wollten, reicht das Berliner Haus am Lützowplatz nun nach: Die Werke von zwölf Künstlern aus Israel verkörpern den prekären Zustand der dortigen Gesellschaft.

Wenn es noch eines Anstoßes bedurft hätte für den Tel Aviver Künstler-Kurator Liav Mizrahi, eine Ausstellung zur aktuellen Lage Israels und seiner Künstler zu konzipieren, war es die wüste Demonstration der Frau des Polizei­prä­sidenten von Jerusalem gegen die Gay-Pride-Veranstaltungen in der Stadt, wie er im Gespräch verrät. In seiner Wahrnehmung stand dies als Symbol stellvertretend für die Vermischung persönlicher und staatsoffizieller Ebenen, der aus der Balance geratenen bisherigen Trennung von Religion und Politik, Netanjahus weitreichenden familiären Klüngeleien, seine sogenannte Justizreform, das Regieren mit Rechtsextremen, die drohende Entmachtung des Obersten Gerichtshofs des Landes – kurz: für den Rechtsruck und die Orbánisierung Israels, durch die Mizrahi nicht weniger als die Demokratie im Land gefährdet sieht.

Die kritischen Arbeiten hätten der Documenta gut getan

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Unter dem Leonard-Cohen-Titel „Who by Fire: On Israel“ zeigt Mizrahi seit dem Wochenende im Berliner Haus am Lützowplatz zwölf Künstler aus Israel. Wa­rum aber hier und nicht in Israel selbst, wo die auch eminent politische Kunst mehr Wirksamkeit entfalten könnte? Mizrahi berichtet, dass die Schau in dieser Form in Israel derzeit nur in Privaträumen und nicht in einem Museum stattfinden könnte, er auch nicht provozieren wolle, da er das Land ohnehin am Rande eines Bürgerkriegs sehe. Vielmehr verstehe er die komplett mit deutschem Geld finanzierte und insofern von möglicher Netanjahu-Zensur unberührte Ausstellung und insbesondere ihre Werke, von denen jedes eine völlig unterschiedliche Er­zählung zum Land darstelle, als Ein­ladung zum Dialog. Ein Dialog mit der Welt, so darf hinzugefügt werden, wie ihn die Do­cumenta-Macher voriges Jahr vereitelt ha­ben, indem kein einziger israe­lischer Künstler in Kassel nominiert war und seine Werke zeigen durfte, obwohl beispielsweise einige der nun in Berlin präsentierten Arbeiten schon während der Anti-Netanjahu-Proteste von 2021 ent­standen, die damals bereits Massen von Israelis zum Demonstrieren animierten und durchaus kritisch mit dem eigenen Heimatland umgingen.

Der Direktor des Hauses am Lützowplatz, Marc Wellmann, tat also gut daran, den reflektierten Mazrahi mit der Gratwanderung zu betreuen. Schon das erste Ölgemälde beim Eintreten, „Cactus on the roof“, eine Arbeit des Palästinensers Durar Bacri aus Akkon von 2021, verbildlicht die Befindlichkeit des Landes und seine Zerrissenheit. Das Auge schweift über die Silhouette von Tel Aviv als Stadt der weißen Bauhaus-Moderne im Hintergrund, mit Wasserspeichern, Solarpaneelen und einem futuris­tischen Hochhaus, während der abweisend-ungesellige Stachelgeselle als Symbolpflanze des überwiegend aus Wüste be­stehenden Landes auf dem Balkon im Vordergrund deutlich getrennt vom Rest für die Vorgeschichte Israels steht.

Auch der harmlos wirkende Bronze-Baumstrunk von Ella Littwitz wurzelt tief in der Geschichte – Theodor Herzl pflanzte die Zypresse 1898 in Motza, einem Vorort von Jeru­salem, während auch Kaiser Wilhelm II. das Heilige Land besuchte. Nach kurzer Zeit wurde der Baum aber wieder beseitigt; der nun in Bronze abgegossene Stumpf wurde konserviert und wird heute auf der Präsidentenstraße von Motza gezeigt. Hochpolitisch sind derartige Baumpflanzungen durch ihren im Boden eingewurzelten Anspruch auf Bleiben im­mer. „Das Versprechen“ heißt daher auch das Werk, am Umkippen wird es nur durch eine für Is­rael typische aber meist von Palästinensern gefertigte Sumsum-Terrazzofliese be­wahrt.

Mehr zum Thema 1/

Der unübersehbare Elefant im zweiten Raum ist der nachgebaute israelische Kampfpanzer „Merkava“ in Originalgröße. Obwohl das Wort nur Streitwagen bedeutet, verkörpert der die Galeriewand gewissermaßen durchbrechende Panzer martialische Gewalt. Die äußere Hülle des sandfarbenen Kampf­gefährts wirkt undurchdringlich, unter der harten Schale steckt allerdings ein weicher Kern aus gelbem Schaumstoff. Die Pop-Art-softe Installation der Künstlerin Dina Shenhav kann unter anderem als Allegorie auf die Aufweichungserscheinungen in der is­raelischen Armee gelesen werden, die immer noch eine verpflichtende Volks­miliz ist, bei der aber zunehmend mehr Is­raelis den Dienst und selbst Offiziere um­strittene Einsätze verweigern.

Die zahlreichen Verletzungen zwischen Israelis und Palästinensern versucht Ariane Littmans im Video dokumentierte Performance „After The Watchman“ von 2018 symbolpolitisch am Denkmal Alexander Zaïds im Jesreeltal zu heilen: Der eherne Reiter hoch zu Pferde blickt weit ins verheißene Land. Zaïd, einer der so zentralen wie umstrittenen Kämpfer und Mitbegründer der jü­dischen Verteidigungsorganisationen Bar Giora und Hashomer, wird bei Littman symbolisch mit Mullbinden umwunden.

Eines wird überdeutlich: Alle Werke bilden das dauerprekäre Gleichgewicht Israels ab, wie Mobiles reichte ein Windstoß, um sie kollabieren zu lassen. Diese subtilen Seismographen hätte die Documenta gebraucht.

Who by Fire: On Israel. Im Haus am Lützowplatz, Berlin; bis zum 27. August. Eine informative Broschüre liegt gratis aus.