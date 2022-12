Ukrainekrieg : Kriminelle schneiden Banksy-Bild aus Hauswand

Der legendäre Streetart-Künstler Banksy hat Mitte November bekanntgegeben, insgesamt sieben Graffiti-Kunstwerke in der Ukraine kreiert zu haben. Nun hat eine Gruppe von acht Personen im Alter zwischen 27 und 60 Jahren im Kiewer Vorort Hostomel versucht, ein Wandgemälde des Künstlers zu stehlen, teilte der Polizeichef des Gebietes Kiew, Andrij Njebytow, am Freitag mit. Dabei gelang es der Gruppe, einen Teil der kriegsbeschädigten Wand abzuschneiden, auf dem das Bild einer Frau mit Gasmaske und Morgenmantel zu sehen ist, die einen Feuerlöscher an der Seite eines verbrannten Gebäudes hält.

Der Gouverneur von Kiew, Oleksiy Kuleba, bestätigt gegenüber dem britischen „Guardian“ die Sicherstellung des Stückes. Das Bild sei unversehrt und werde von der Polizei geschützt. Der Kopf der Bande sei ein im Jahr 1990 geborener Kiewer. Ein Motiv wurde zunächst nicht bekannt. Die Polizei war nach einem Anruf von Anwohnern aktiv geworden. Sie hatten beobachtet, wie das Bild aus der Wärmedämmung geschnitten wurde. Auch das Kulturministerium wurde inzwischen eingeschaltet, um über das weitere Schicksal des Bildes zu entscheiden.

Banksy bestätigte, dass er das Wandbild und sechs weitere im vergangenen Monat an Orten gemalt hatte, die nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine Ende Februar von schweren Kämpfen betroffen waren. Er zeigte sich für die Kunstwerke an verschiedenen Orten in der Ukraine verantwortlich, darunter sowohl in der Hauptstadt Kiew, als auch in den Vororten Irpin und der Stadt Borodjanka, die jeweils sehr stark durch russische Bombardierungen zerstört wurden. Ein Bild zeigt ein Mädchen, das auf den Trümmern einen Handstand macht. Ein anderes zeigt einen kleinen Judokämpfer, der einen erwachsenen Gegner auf die Matte zwingt, der verdächtig an Wladimir Putin erinnert.

Obwohl ihm seine Werke bei Auktionen oftmals Millionen bringen, bleibt Banksys Identität und Alter nach wie vor ein Rätsel. Selbst als die britische University for the Creative Arts ihm eine Ehrenprofessur verleihen wollte, blieb der Stuhl leer. Als sicher gilt, dass der Künstler aus der westenglischen Stadt Bristol stammt.