„Simplicissimus“-Ausstellung : Satire, die ihrer Zeit voraus war

Zufrieden schaut er aus, der Herr Ulbricht, wie er da aufgestützt über sein rotes Mäuerchen hin­überblickt wie ein Schrebergärtner, nur dass die Mauerkrone scherben­bewehrt ist und davor Stacheldraht und Wachtürme stehen. So setzte der Zeichner Manfred Oesterle im August 1961 den DDR-Staatsratsvorsitzenden ins Titelbild des „Simplicissimus“, und man könnte das als erwartbare Reaktion eines Karikaturisten auf ein aktuelles politisches Ereignis abtun (hier die Errichtung der Berliner Mauer), wenn die Ausgabe der Münchner Satirezeitschrift nicht schon am 5. August 1961 erschienen wäre – acht Tage vor dem Beginn des Mauerbaus. Satire, die ihrer Zeit voraus ist, darf man wohl die ganz große Kunst in diesem Metier nennen.

Als solche gilt auch der „Simplicissimus“ selbst. Allerdings wegen seiner frühen Jahren: denen von 1896, als Albert Langen das opulent gedruckte illustrierte Wochenblatt in München gründete, bis 1914 und von 1919 bis 1932. Dazwischen und danach lagen peinliche Phasen, als der im Kaiserreich als bissiger Leithund der bürgerlichen Pressemeute berühmt-berüchtigt gewordene „Simplicissimus“ sich erst der deutschen Kriegspropaganda andiente und dann nach seiner durch die neuen Freiheiten der Weimarer Republik ermöglichten Renaissance vor den Nationalsozialisten kapitulierte, ehe er 1944 eingestellt werden musste – nicht etwa wegen Opposition gegen das Regime, sondern aus Papiermangel im Krieg.

Die Bonner Republik als Spottgegenstand

Doch mit diesem wenig rühmlichen Ende wollten sich seine Bewunderer in der Nachkriegszeit nicht abfinden. Ein erster Wiederbelebungsversuch als „Simpl“ währte bis 1950 zwar nur vier Jahre, doch als der 1902 geborene Olaf Iversen, der in seiner Münchner Jugend mit dem alten „Simplicissimus“ aufgewachsen war, 1954 einen neuen Versuch wagte, war ihm mehr Glück beschieden. Auch den Lesern, denn der neue „Simplicissimus“ brachte Titelblätter hervor, die sich mit den Klassikern der früher fürs Blatt tätigen Großmeister wie Thomas Theodor Heine, Olaf Gulbransson oder Karl Arnold messen können. Nur, dass ihre Schöpfer – Oesterle, Henry M-Brockmann, Wigg Siegl oder Hanns Erich Köhler – heute nicht annähernd denselben Ruhm genießen wie ihre Vorgänger. Zu Unrecht, wie eine Ausstellung im Kölner Käthe-Kollwitz-Museum nun zeigt, die sich mit dem „Simplicissimus“ der Bonner Republik beschäftigt.

Na ja, nicht ausschließlich, denn seine Berechtigung erhält dieses Thema an diesem Ort dadurch, dass auch Käthe Kollwitz zwischen 1908 und 1924 insgesamt sechzehn Mal im alten „Simplicissimus“ vertreten war. Davon zeigt das Museum allerdings nur vier Arbeiten (und im aufwendigen Begleitheft zur Schau nicht einmal eine einzige), die dann Teil eines Resümees der Vorgeschichte des neuen „Simplicissimus“ sind, das immerhin zwei Dutzend berühmte Titelbilder des alten bietet. Fast alle werden übrigens als gedruckte Ausgaben präsentiert; nur vereinzelt sind Originalzeichnungen beigegeben. Und genauso geht es dann im Hauptteil der Schau mit ihren mehr als hundert Arbeiten weiter.

Karikaturenqualität wie in der guten alten Zeit

Der reiche Druckbestand verdankt sich dem Erwerb der Sammlung von Uwe Westfehling, der diese Schau auch kuratiert hat. Wenn man davon absieht, dass seine Texte klingen, als wären sie selbst in den fünfziger Jahren verfasst worden – stilistisch, nicht inhaltlich –, hat er eine großartige Zu­­sammenstellung erarbeitet. Die sich allerdings um eine ästhetische Würdigung der Karikaturen herummogelt. Dabei ist es bemerkenswert, wie getreu die Nachkriegszeichner dem Vorbild der alten „Simplicissimus“-Garde folgten. Wer bezweifelt, dass auch Nostalgie satireförderlich sein kann, dürfte sich hier vom Gegenteil überzeugen lassen. Und das nicht nur in jenen Fällen, wo die bundesrepublikanischen Zeichner dezidiert Motive aus Kaiserreich und Weimarer Republik variierten – wie etwa im Falle des wunderbaren Blattes „Dynastie Adenauer ausgerufen“, für das Hanns Erich Köhler 1955 das berühmte Foto von Wilhelm II. und dessen Söhnen auf dem Weg vom Berliner Stadtschloss zum Zeughaus in eine Karikatur verwandelte, die eine Phalanx aus lauter Adenauers vor dem Kölner Dom entlangschreiten lässt.

Konrad Adenauer steht eh im Zentrum dieser Ausstellung – und wenn man nur hundert Meter aus dem Museum herausginge, stünde man an seinem Denkmal vor der Kirche St. Aposteln. Der langjährige Bundeskanzler, gebürtig in Köln, brachte zu Lebzeiten die bösesten Verdächtigungen bei seinen Gegnern hervor und das Beste im Werk der Karikaturisten. Diesbezüg­licher Höhepunkt ist Manfred Oesterles Titelzeichnung zum Abschluss des Elysée-Vertrags 1963, die unter dem Titel „Kleineuropäisches Freundespaar“ charakteristisch-karikatureske Attribute Adenauers (Falten, Tränensäcke, hohe Stirn) mit solchen De Gaulles (lange Nase, große Ohren, Képi) zu einer Porträtchimäre verband, die auch im Werk Picassos oder Buffets Ehre eingelegt hätte. Und in der deutschen Karikaturengeschichte einzig dasteht.

Kein Wunder, dass dieses Motiv anlässlich des Todes von Adenauer im April 1967 vom „Simplicissimus“ zusammen mit acht anderen Karikaturen des Verstorbenen noch einmal nachgedruckt wurde. Das Bedauern übers Hinscheiden des liebsten Feindbildes ist dem redaktionellen Begleittext ablesbar. Es war ein Menetekel: Den Tod seines Wiederbegründers Iversen im Jahr 1959 hatte der „Simplicissimus“ überlebt, aber nach Adenauers Abgang ging es nur noch wenige Monate weiter. Dann war auch der neue „Simplicissimus“ Geschichte. Zwei weitere Wiederbelebungsversuche scheitern in den achtziger und neunziger Jahren.

