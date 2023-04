KI-Realismus: Almagul Menlibayeva übersetzt Augenzeugenberichte der Januarereignisse in Almaty von 2022 in Bilder. Bild: Almagul Menlibayeva

Kasachstan, das nach Russland größte Nachfolgeland der Sowjetunion, ist wie der Nachbar im Norden reich an Rohstoffen, doch um seine geopolitische Lage nicht zu beneiden. Mit dem wieder imperialen Russland verbindet es die größte Landgrenze des Kontinents und eine große Bevölkerungsminderheit im Innern. Im Osten beginnt das chinesische Siedlungsgebiet der Uiguren, die den Kasachen eng verwandt sind; in den dortigen Umerziehungslagern landen auch Kasachen.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

China habe viel von den Repressionsmethoden der Sowjetunion gelernt, um Menschen zu beherrschen, erklärt die kasachische Videokünstlerin Almagul Menlibayeva bei einer Präsentation im Kunstlabor „Zelinnyj“ in Almaty. Sie nennt das eine Politik der Kontrolle durch Schmerz. Menlibayeva, die international wohl bekannteste Kreative ihres Landes, führt im voll besetzten Saal ihre Werke vor, die mittels gestellter und dokumentarischer Bilder Geschichtstraumata ihres Landes veranschaulichen: Stalins künstlich herbeigeführte Hungersnot, die Anfang der Dreißigerjahre fast die Hälfte der kasachischen Bevölkerung dahinraffte, das Straflager von Karaganda, die Atomwaffentests in Semipalatinsk. Die 54 Jahre alte Menlibayeva, die teils in Deutschland lebt, beteiligt sich außerdem an der ukrainisch-kasachisch-aserbai­dschanisch-georgisch-deutschen Ausstellung „Nebel des Krieges“, mit der das Goethe-Institut das Kulturzentrum „Dom 36“ im Gebäude der früheren usbekischen Botschaft bespielt.

Russlands Ambition, mit Pech begossen

Kasachstan gilt als führende Kunstnation in Zentralasien. So war es nur folgerichtig, dass die vom Institutsleiter in Aserbaidschan, Alfons Hug, kuratierte Schau nach den Stationen Baku und Tiflis auch in Almaty Station machte, wo der Krieg in der Ukraine alte Sorgen über russische Gebietsansprüche reaktiviert. Entsprechend beherrschen Werke von Ukrainern den finsteren Hauptsaal, in dessen Mitte ein Russlands historische Ambition veranschaulichender, mit schwarzem Pech übergossener Obelisk als mächtiges „Denkmal der Schande“ von Nikita Kadan in die Höhe ragt. Die Performance der von der Krim geflohenen Künstlerin Maria Kulikovska, die sich in Baku, eingewickelt in eine ukrainische Flagge, gleichsam leblos an den Eingang zur Ausstellung gelegt und so die Vernissage-Besucher mit dem täglichen Sterben in ihrem Land konfrontiert hatte, ist hier nur als Videodokumentation präsent. Denn die kasachischen Behörden, erklärt Hug, betrachten Aktionen mit Staatsfahnen als unzulässig.

Die Clausewitz-Formel vom Nebel des Krieges meint die Undurchsichtigkeit laufender Konflikte. Kasachen erinnert sie jedoch an die Unruhen in Almaty im Januar 2022, als ein real existierender Nebel sich durch Tränengaswolken und eine staatliche Internetblockade verdichtete, während die Nationalgarde Passanten beschoss. Almagul Menlibayeva hat die damaligen Ereignisse, die sich an einer Gaspreiserhöhung entzündet hatten und zur Entmachtung des Clans des früheren Präsidenten Narsabajew führten, anhand von Zeugenberichten mithilfe Künstlicher Intelligenz visualisiert.

Die politische Künstlerin entwirft Mode

Die Künstlerin, die selbst entworfene Unterzieher trägt, hat in der Heimat Klassikerstatus: Ein Bild von ihr ist im eher konservativen Kastejew-Kunstmuseum von Almaty zu bewundern, eine exquisite Boutique vertreibt von ihr gestaltete Mode. Bei der Ausstellungseröffnung erklärt sie den zahlreichen jungen Besuchern, dass sie, da sie selbst damals im Ausland war, Berichte von Augenzeugen gesammelt habe, wonach die Polizei politische Aktivisten in ihren Wohnung blockiert, aus wahllos Festgenommenen Geständnisse herausgeprügelt, in Kliniken Verwundete zusammengeschlagen und Ärzte bedroht habe. Die Texte übersetzte die Künstlerin mithilfe eines KI-Computerprogramms in Bilder, die mit barockem Kampfgewimmel, Manga-Masken und grimassierenden Politikern an schwarzromantische Comics erinnern.