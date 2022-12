Schau zu Tudors in New York

Schau zu Tudors in New York : Jungfräulich, aber nicht unschuldig

Wie „Dallas“ und „Denver-Clan“ in den Achtzigern: Das Metropolitan Museum in New York erforscht nach anderen europäischen Herrscherhäusern nun die englischen Tudors und stößt auf Parallelen.

Das Metropolitan Museum in New York beschäftigt sich seit Längerem mit der Selbstinszenierung frühneuzeitlicher Herrscherfamilien in Europa. Vor gut zwei Jahren zeigte es eine Ausstellung über die Medici in Florenz und Rom, mit der sich zugleich Keith Christiansen, selbst so etwas wie der Fürst des Met, nach 43 verdienstvollen Jahren in den Ruhestand verabschiedete.

Nun widmet das Museum der englischen Tudor-Dynastie eine noch umfangreichere Schau. Denn während sich „The Medici – Portraits and Politics“ ganz traditionell auf gemalte Herrscherdarstellungen konzentrierte, bemüht sich „The Tudors – Art and Majesty in Renaissance England“ um eine komplexere Untersuchung, die eine Vielzahl von Medien berücksichtigt, wie beispielsweise Teppiche, Geschirr, Grabmalsentwürfe, Rüstungen und Kleidung, aber auch Listen von Neujahrsgeschenken, astrologische Bücher und Stammbäume. So werden die enormen Anstrengungen anschaulich, unter denen sich die Tudors auf allen Ebenen darum bemühten, im In- und Ausland ihr Okkupieren des englischen Throns zu legitimieren.

Diesen Rechtfertigungsdruck empfand nicht nur Heinrich VII., der seinen Anspruch auf die Krone aus einer illegitimen Abstammung ableitete und sie 1485 nur durch die gewaltsame Beseitigung von Richard III. eroberte, sondern auch seine Nachfahren, insbesondere Heinrich VIII. und Elisabeth I. Deshalb verwendeten die Tudors auch so viel Energie auf die Konstruktion einer prestigeträchtigen Abstammung, wie unter anderem die im Met gezeigten Stammbäume verdeutlichen, denen zufolge die Familie über König Arthur bis hin zu Brutus, den aus Troja vertriebenen zukünftigen „König der Briten“, reichte.

Teure Teppiche: Raffaels Tapisserien waren viermal teurer als Michelangelos Sixtinafresken

So ist es in vieler Hinsicht bedeutungsvoll, dass eine der ersten Anschaffungen von Heinrich VII. ein alter flämischer Teppichzyklus mit der Geschichte Trojas war. In der Kunstgeschichte und in Museen führen Teppiche ein Schattendasein, doch allein die enormen mit ihnen verbundenen finanziellen Aufwendungen sollten ihre tatsächliche Bedeutung verdeutlichen. So kosteten etwa die zehn von Raffael für die Sixtinische Kapelle entworfenen Teppiche viermal so viel wie Michelangelos gesamte Dekoration.

Darüber hinaus wurden sie von itineranten Königshäusern gern als mobile Dekorationen auf Reisen mitgenommen. Teppiche hatten also royale Konnotationen, und dass bereits andere Herrscherhäuser Kopien von dem Trojazyklus besaßen, war Heinrich nur recht, weil er sich so etwa mit Karl dem Kühnen und Karl VIII. auf eine Stufe stellen konnte. Auch der altmodische Stil der Teppiche kam Heinrich gelegen, half er ihm doch bei der Erzeugung einer fiktiven Tudor-Tradition. Aus diesem Grund finden sich in der Ausstellung immer wieder archaisierende Darstellungen und Bezüge auf längst vergangene Rittersagen.

Kunst diente den Tudors massiv zu Propagandazwecken, was besonders für Heinrich VIII. gilt, der eigentlich sehr sparsam war, für seine Schlösser, Kapellen, Kirchen und Bilder jedoch Unsummen ausgab. Nun hatte Heinrich allerdings auch viele Baustellen, musste er doch nicht nur seine sechs Ehen legitimieren, sondern auch den Bruch mit dem Papst, wobei er gleichzeitig auf Distanz zu den Protestanten ging. Das Met kann hier mit einigen der berühmten Holbein-Gemälde und Zeichnungen auftrumpfen, die allein schon den Besuch der Ausstellung lohnten.