Julian Charrière in Neuss : Durch das kalte Feuer des Barocks

„And Beneath It All Flows Liquid Fire": Eine Installation von Julian Charrière aus dem Jahr 2019

Der schweizerisch-französische Künstler Julian Charrière engagiert sich für den Umweltschutz, er unterstützt die Non-Profit-Organisation Art into Acres für den Erhalt von rund elftausend Hektar Urwald in Peru. Die Solarkraftanlage, die er deutlich sichtbar im Bassin vor der Langen Foundation in Neuss aufgestellt hat, soll später an eine Gemeinde in Namibia gehen und von dortigen Nationalpark-Rangern im Naturschutz zum Einsatz gebracht werden. In ethischer Absicht kann Charrière mit seinem Werk also nur richtig liegen, mag man sich denken, und in vielen anderen Fällen einer engagierten Kunst wäre der Rest coole Konzeptkunst, bestünde vielleicht aus alarmierenden Daten, Diagrammen, Interviews und so, wie sie für eine kritische und konfliktuell sich verstehende Kunst heute als Standard gelten kann. Würde Betroffenheit durch nüchterne Fakten hervorrufen.

Nicht so in der Ausstellung „Controlled Burn“ (Kontrollierte Verbrennung), darin finden sich keine erschütternden Zahlen und Stimmen über den Zustand der Welt. Der stattliche Überblick über das Œuvre des 1987 im schweizerischen Morges geborenen, in Berlin lebenden Julian Charrière besteht vielmehr aus opulenten Räumen, ikonischen Bildern, differenzierten Installationen, aus Landschaftsfotografien von trügerischer Schönheit irgendwo weit draußen in pazifischer Wärme und arktischer Kälte. Ihr Urheber mag sich zwar auch tatkräftig für die Belange einbringen, die er zum Thema seines bisherigen Œuvres gemacht hat, als Künstler aber ist er schon in jungen Jahren vor allem dies: ein barocker Theatraliker. Seine Kritik an der ökologischen Verwüstung äußert er in bildmächtigen, teils mächtig pathetischen Bildern, pendelt, je nach Bedarf, routiniert von Skulptur übers Video zum Environment, changiert durchaus abwechslungsreich zwischen Techniken und Formaten.

Ausstrahlungskraft politischer Kunstwerke

Charrière nimmt an Forschungsexpeditionen teil wie sein Landsmann Pierre Huyghe und setzt Drohnen für seine bisweilen schier berauschenden Bilder ein wie Cyprien Gaillard; gemeinsame Projekte hat Charrière mit dem Berliner Künstler Julius von Bismarck realisiert. Auch ihm geht es bei allem Anspruch, aufzurütteln, um künstlerische Transformation, dafür entwickelt er verschwenderische Lösungen wie etwa tiefgekühlte Orchideen und Kakteen, die so für eine Nachwelt in sehr ferner Zukunft kryotechnisch konserviert werden könnten, und das in eisigen Vitrinen, deren Strom Charrière aus besagter Solaranlage vor dem Haus bezieht. Diese deckt nach Angaben der Langen-Stiftung den Bedarf der Ausstellung am Niederrhein.

Mit den Eisblumen in den Glasboxen lässt Charrière betörende gefrorene Zeichnungen entstehen. Dann wiederum bestreut er paradiesische Fotografien vom Bikini-Atoll mit verstrahltem Sand, der noch von den amerikanischen Tests mit Wasserstoffbomben um 1950 stammt. Wiederum sehr schön, diese Ausbleichungen, in denen sich die radioaktiven Partien zu erkennen geben. Oder er hüllt Kokosnüsse von den Marshall-Inseln, auch sie atomar verseucht, mit Bleimänteln, reiht sie wie archaische Kanonenkugeln auf und spielt damit geschickt auf die ehemalige Raketenstation an, auf der das Ausstellungshaus von Tadao Ando angesiedelt ist – aber natürlich auch auf die enormen Schwierigkeiten, die Strahlung der Atomkraft für alle Ewigkeit in Schach zu halten.