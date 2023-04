Verfolgt, vertrieben und dadurch verloren. Eine verschollene Generation an Künstlern muss sich mit einem ihr auferlegten Schicksal zurechtfinden. Sie leben im Exil und haben ihre Heimat unter dem NS-Regime zurückgelassen – oft für immer. Samson Schames gehört zu dieser verlorenen Generation.

Carlota Brandis Volontärin Folgen Ich folge

Seine im Exil geschaffenen Kunstwerke, die den Schmerz der Schoa und die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs förmlich in sich tragen, verhalfen dem 1889 geborenen Frankfurter noch zu Lebzeiten zu Bekanntheit. 1948 wanderte er nach Amerika aus und geriet auf dem europäischen Kontinent zunehmend in Vergessenheit. Die Kabinettausstellung „Fragmente des Exils“ im Jüdischen Museum Frankfurt hebt eindrucksvoll mit nur zwölf Werken Schames’ hervor, was das Verschollensein in jener Generation verursachte.