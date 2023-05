In 25 Jahren haben ihr Publikum und ihre Macher einiges gelernt: Die Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig feiert ihr Jubiläum mit der Bestandsausstellung „Things That Were Are Things Again“. Der Clou: Sie ist klimaneutral.

Noch im selben Jahr 1998, als die Galerie für Zeit­genössische Kunst (GfZK) in Leipzig ihr endgültiges Domizil bezogen hatte – eine von Peter Kulka höchst geschickt umgebaute und erweiterte historistische Villa am Rande des Musikviertels –, bekam sie jenes Werk, das seitdem als ikonisch für sie gelten darf: Olaf Nicolais „Labyrinth“, eine Installation, für die der Künstler die giftgrünen Plastikbesen der Pariser Straßenreinigung wie zu einer Wiese arrangiert hatte, durch die er einen vielfach gewundenen Pfad legte – nach einem barocken Musterbuch für Gartenlabyrinthe.

Dieses ebenso farb­auf­fällige wie doppeldeutige Kunstwerk war ursprünglich für eine Freiluftausstellung in einem Park der Pariser Banlieue entstanden und von Nicolais Galeristen Judy Lybke (eine Leipziger Kunstinstitution eigenen Rechts) zunächst als Dauerleihgabe an die GfZK übergeben worden; 2012 machte der Künstler selbst dann eine Schenkung daraus. Zur Freude der Leipziger, deren Kinder gerne durch das im frei zugäng­lichen Garten der Galerie aufgestellte Labyrinth toben, das auch im Winter dank seines unverwüstlichen Kunststoffs den Augen frisches Grün bietet.

Wobei es mit der Unverwüstlichkeit gar nicht so weit her ist. Wer das Labyrinth betritt, geht über einen Bodensatz aus (ver)witterungsbedingten Bruchstücken und Splittern der grünen Borsten, der mittlerweile zum Ärgernis für die An­wohner geworden ist: Mikroplastikverschmutzung. Außerdem muss durch den Verfall auch die Besenbestückung regelmäßig erneuert werden, und nicht einmal in Paris selbst wird dieses Reinigungsinstrument noch verwendet. So sind derzeit Materialforscher und Designer auf der Suche nach einer umwelt­freund­lichen Alternative zu den Plastikbesen, ohne dafür das markante Aus­sehen der Installation opfern zu müssen. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist noch offen, aber der Denkprozess gehört schon einmal mit zur Jubiläumsausstellung „Things That Were Are Things Again“, die am vergangenen Wochenende zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Galeriejubiläums er­öffnet wurde.

Prärevolutionäre Idee wird postrevolutionäres Ereignis

Wobei die Geschichte der Institution weiter zurückgeht, ja regelrecht revolutionär ist, eigentlich gar prärevolutionär. Im Sommer 1989, noch vor Montagsdemonstrationen und Mauerfall, regte der in Leipzig (damals DDR) lebende Kunsthistoriker und Galerist Klaus ­Werner bei einem Treffen mit dem Kulturkreis der deutschen Wirtschaft (da­mals BRD) etwas seinerzeit Undenk­bares an: ein privates Stiftermuseum im sozialistischen Staat, das internationale Gegenwartskunst zeigen sollte. Werner hatte die gesellschaftliche Umbruch­stimmung erspürt, und als die das SED-Regime hinweggefegt hatte, konnte seine Idee um­gesetzt werden. Dafür fand er in dem Unternehmer Arend Oetker vom Kulturkreis den richtigen Mitstreiter, der sich dann auch gegen die Kunstplatz­hirsche Dresden, Weimar oder Potsdam für ­Leipzig entschied, weil ihm die dor­tige bürgerliche Handelsmentalität sympathisch war.

Gemeinsam gründeten er und Werner kurz nach der Wiedervereinigung einen Förderverein für die geplante GfZK, die bis zum Bezug ihres heutigen Standorts wechselnde Schauplätze in der Stadt bespielte. Werner war Direktor bis 2001, ihm folgten Barbara Steiner und seit 2012 Franciska Zólyom. Nur drei ­Personen auf der Leitungs­position seit 1990 – das darf man auf dem schnelllebigen Feld der Gegenwartskunst gewagt nennen, es spricht aber für das langfristige Denken, das die privaten Initiatoren der GfZK antreibt und von Beginn an durch die Stadt Leipzig unterstützt worden ist.