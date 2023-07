Josephine Baker war eine Ikone der Zwanziger, doch noch 1951 durfte sie in den USA nicht in Hotels: Bonns Bundeskunsthalle zeigt Licht und Schatten in ihrem Leben.

Der Ruhm von Josephine Baker ist nie verblasst seit ihrem Tod 1975. Vor gerade einmal zwei Jahren wurde sie als erste Amerikanerin ins Panthéon umgebettet, die größte Ehre, die jemand in Frankreich zukommen kann. Und nun widmet ihr die Bonner Kunsthalle im Rahmen ihrer Frauenreihe eine Ausstellung, die sich wunderbar ergänzt zur gleichzeitig im selben Gebäude stattfindenden großen Zwanzigerjahre-Retro­spektive. Seit ihren Anfängen als Revuetänzerin war die Baker nämlich gerade in Deutschland in allen Gesellschaftsschichten beliebt und wurde überschüttet mit Blumen, Geschenken und Liebesbriefen, wie sie sich stolz in ihren Memoiren erinnert. So schrieb ihr 1926 ein Dienstmädchen in schönstem Berlinerisch, dass sie „och jern eine Fotografie von Sie hätte, so, wie in die Zeitung war“.

Die Bonner Ausstellung widmet sich dem Mythos und Aktivismus „der“ Baker, weniger der Künstlerin. Das ist schade, zumal ja auch ihr Tanz politische Bedeutung besaß. Allerdings gelingt es der Schau so, Bakers komplexe Biographie herauszuarbeiten und sie ein wenig von der Reduzierung zur glamourösen Pop- und Schwulenikone zu befreien. Freilich sind auch in Bonn die wunderbar flamboyanten Filme zu sehen, in denen sie elegant gekleidet mit ihrer Raubkatze Gassi geht oder beim letzten Auftritt, nur wenige Tage vor ihrem Tod, die Treppe des Pariser Bobino herunterschreitet im rosa Glitzer­gewand mit gigantischen Plüschärmeln und imposanten halbkreisförmigem ­Federhut.