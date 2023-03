ØsterGRO, Kopenhagen

Auf dem Dach eines alten Auto-Auktionshauses in Kopenhagen lädt ØsterGRO die Stadtbewohner:innen ein, der Hektik zu entfliehen und sich etwas Gutes zu gönnen. Die Bio-Dachfarm verfügt über ein Restaurant in einem Gewächshaus und bietet ein einzigartiges gastronomisches Erlebnis – ein kleines Paradies inmitten von Beton. Das Projekt wurde 2014 von den Visionären Livia Urban Swart Haaland und Kristian Skaarup gegründet und entsprang der Neugier der beiden, ob sich frisches Obst und Gemüse in der Stadt anbauen ließe. Nachdem der Landschaftsarchitekt und die Gärtnerin sich von Pionieren wie Brooklyn Grange in New York City und DakAkker in Rotterdam inspirieren ließen, fanden sie ein geeignetes Dach für ihren Traum einschließlich Bienenstöcken und einem Hühnerstall in Kopenhagens – und dem weltweit ersten – klimaresistenten Stadtviertel.