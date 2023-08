Jean-Louis Cohen beherrschte sechs Sprachen und war ein unvergleichlicher Kommunikator. Gute Voraussetzungen, um nicht nur der bedeutendste, sondern auch der international am besten vernetzte Architekturhistoriker des vergangenen halben Jahrhunderts zu werden. Cohen gehörte zu den letzten Absolventen der Architekturschule der École-des-Beaux-Arts, die sich nach den Erschütterungen von 1968 nicht wieder erholte. An ihrer Auflösung und dem Aufbau mehrerer „Unités Pédagogiques“, die in und um Paris an ihre Stelle traten, war er beteiligt. Gemeinsam mit Yves Lion gründete er nach dem Studium ein Architekturbüro und beriet die Stadt Villejuif bei Paris in Stadtplanungs- und Denkmalpflegefragen.

Schon bald verdrängten Forschung und die Lehre an der Unité Pédagogique 6 die praktischen Planungen. Der Architekt Cohen entwickelte sich zum unermüdlichen Forscher, zum Organisator zahlreicher Konferenzen und Kolloquien, und er wurde zum Gestalter großartiger Ausstellungen. Im Jahr 1979 kuratierte er die Architektursektion der Schau Paris-Moskau im Centre Pompidou.

Mit seinen Arbeiten gab er richtungsweisende Anstöße zur Revision der Architektur- und Städtebaugeschichte, die unter den Dogmen einer einzig maßstabgebenden Moderne zu verdorren drohte. Im französischen Bildungsministerium initiierte er ein Förderprogramm, das den Architekturschulen die Aufnahme eigener Forschung erlaubte. Es wurden Aufbaustudiengänge für Architekten geschaffen, die viele der heute Lehrenden unter seiner Betreuung durchlaufen haben. Einer ganzen Generation von Architekturhistorikern und -theoretikern wies Cohen Wege zur Erneuerung der akademischen Lehre. Er baute die Cité de l’architecture et du patrimoine im Palais de Chaillot auf.

Grenzüberschreitender Ansatz

Architekturgrößen wie Le Corbusier, Mies van der Rohe und Frank Gehry widmete er wegweisende Monographien. Ende der Siebzigerjahre begann er mehrere internationale Forschungskooperationen zu Fragen der Beziehung von Architektur und Sozialdemokratie, zur französischen Kolonialarchitektur in Casablanca und zur konstruktivistischen Architektur in der Sowjetunion.

Neue Wege ging er mit deutschen Kollegen, mit denen er Forschungen zur Architektur und zum Städtebau in den besetzten Gebieten Frankreichs und Deutschlands zwischen 1940 und 1950 aufnahm. Ein bedeutender Schritt, denn damit gelang es, die in der Architekturgeschichte stets national betriebenen Narrative durch eine gemeinsame Erzählung abzulösen.

Dem beispielhaft grenzüberschreitenden Ansatz folgte 2013 die auf beiden Seiten des Rheins gezeigte Schau „Interférences/Interferenzen“, die den Blick auf die deutsch-französische Architekturgeschichte von Napoleon bis zur Jahrtausendwende ausdehnte. Pionierarbeit leistete Cohen, indem er aufs Korn nahm, was bis dahin mit Bedacht ausgelassen worden war – die vielfältigen Tätigkeiten von Architekten und Stadtplanern im Zweiten Weltkrieg. Das Ergebnis war die Ausstellung „Architecture in Uniform“, die Nordamerika, Japan, der Sowjetunion, Nazi-Deutschland, Italien und weitere Länder in den Blick nahm und durch mehrere Kontinente wanderte.

Im Jahr 1994 hat ihn die New York University auf die Professur für Architekturgeschichte am Institute of Fine Arts berufen. Parallel dazu unterrichtete er weiterhin in Paris, seit 2013 am Collège de France in Paris, dieser Lehranstalt höchsten Ranges, die hierzulande kein Pendant hat. In Deutschland war er Mitglied der Sektion Baukunst in der Akademie der Künste. Die allergische Reaktion auf einen Insektenstich hat Jean-Louis Cohen am Montag aus dem Leben gerissen. Er wurde 74 Jahre alt.